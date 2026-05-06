Byl to jasný icing! Quenneville soptil po sporném gólu, chce odvetu

6. května 14:30David Zlomek
Úvodní duel druhého kola play-off mezi Anaheim Ducks a Vegas Golden Knights skončil výsledkem 3:1 pro Vegas a atmosféra před odvetou je vyostřená. Důvodem je situace z 56. minuty, která v táboře Ducks vyvolala bouři. Pět minut před koncem za stavu 1:1 totiž čárový rozhodčí odmítl odpískat zakázané uvolnění po nahození Vegas, přestože obránce Ducks Jackson LaCombe byl u kotouče prokazatelně dříve než Jack Eichel. Místo hvizdu přišel vítězný gól Ivana Barbaševa, který poslal Rytíře do vedení.
„Byl to jasný icing. Tečka,“ soptil po zápase trenér Anaheimu Joel Quenneville. „Nejvíc mě naštvalo, že Eichel úplně přestal bruslit, protože i on čekal písknutí. Právě jsme vyrovnali, byl to klíčový moment a přitom úplně jednoduchý verdikt. Rozhodčí mi odmítli cokoliv vysvětlit.“
Zajímavé je, že i vítězná strana odmítla slavit. Svérázný kouč Vegas John Tortorella, který tým převzal teprve v březnu, byl k výkonu svých svěřenců nebývale drsný. „Byli jsme špatní. Nehodlám jít do detailů, ale v naší šatně není nikdo, kdo by byl s touto výhrou spokojený,“ prohlásil Tortorella a dodal, že Anaheim byl v mnoha fázích lepším týmem.
The Ducks have every right to be pissed.— Jonny Lazarus (@JLazzy23) May 5, 2026
Barbashev is clearly short of the red line and LaCombe looks to be in a favorable position of Eichel.
Certainly a controversial call pic.twitter.com/3Aukl8qfIv
Statistiky mu dávají zapravdu: Ducks domácí přestříleli 34:22 a dominovali i v počtu hitů (37:26). Hosty mohl mrzet i zkrat obránce LaComba, který před kontroverzním momentem spálil tutovku do prázdné brány. „Byla to moje hloupost, chtěl jsem ještě nahrávat. Chci ten moment zpátky,“ sypal si popel na hlavu mladý bek.
Před druhým zápasem jsou tak karty rozdané. Anaheim cítí křivdu, ale zároveň si uvědomuje, že herně na šampiona z roku 2023 má. „Cítíme se dobře, naše rychlost na ně platí,“ věří útočník Troy Terry. Naopak Vegas ví, že podruhé už by jim „ukradený“ zápas projít nemusel. Jak poznamenal střelec pojistky Mitch Marner: „NHL je liga, kde musíte najít cestu k výhře i v ošklivých dnech. To jsme udělali, ale podruhé už musíme být mnohem připravenější.“