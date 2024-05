Bylo jasné, že Boston postoupí, rýpnul si Tkachuk. Panthers čeká peprná odveta

Florida Panthers museli čekat téměř týden, aby se dozvěděli, že budou hrát v dalším kole s Bostonem. Naštěstí pro ně mohou reagovat rychle, z loňska mají studijního materiálu víc než dost.

Florida a Boston se jako soupeři utkaly čtyřikrát během základní části a v minulé sezoně se samozřejmě potkaly v nezapomenutelné sérii prvního kola.

"Myslím, že to ukázalo, že můžeme porazit kohokoli, a dodalo nám to hodně sebevědomí, ať už hrajeme s kýmkoli, ať už jsme na jakémkoliv stadionu a v jakékoli atmosféře, máme šanci vyhrát," řekl útočník Panthers Matthew Tkachuk. "A ta série nás taky sblížila a její účinky se projevují ještě teď."

Florida jako druhý tým v historii NHL dokázala překonat deficit 1:3 v sérii, aby vyřadila vítěze Prezidentské trofeje, a vezla se na víře až do finále Stanley Cupu, než prohrála s Vegas Golden Knights.

Nyní budou muset znovu přejít přes Bruins, ale tentokrát by mohli být mírnými favority. Bruins však vyhráli všechny čtyři zápasy proti Panthers v základní části a budou mít motivaci pomstít se za minulý rok.

"Prostě budeme hrát svou hru," nebojí se kapitán Floridy Aleksander Barkov. "Víme, jak hrát, víme, jak hrát tvrdě. Máme stejné myšlení jako loni. Chceme se vyrovnat každému týmu, se kterým hrajeme. Chceme být v každém zápase co nejlepší. Takže není na nás, abychom rozhodovali o tom, kdo je favoritem a kdo ne."

Rýpnutí si neodpustil Matthew Tkachuk, byť do soupeře, kterého Boston vyřadil.

"Aniž bych to myslel nějak špatně, myslím, že jsme všichni věděli, že to asi bude Boston," řekl Tkachuk. "Jsem si jistý, že to spousta lidí na začátku série očekávala.“

A co tedy Bruins?

"Víme, že mají velmi podobný tým jako loni," řekl Tkachuk. "Pár jiných hráčů, ale myslím, že loni padalo hodně gólů. Teď čekáme, že to bude trochu jinak, oba týmy rády hrají dozadu a mají rády úspěch."

