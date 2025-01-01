Bylo to na hattrick! Chytil dvakrát skóroval a ohromil skvělým výkonem

10. října 11:30Jiří Lacina
Před začátkem čtvrtečního duelu Vancouveru s Calgary byl na obří obrazovce přehráván také hit The Beatles „Here Comes The Sun“ z dílny George Harrisona. Místní jásají. Ano. Nad Vancouverem po chmurné sezóně zase vyšlo slunce!
Canucks sfoukli Plameny hladce 5:1, líbil se hlavně Filip Chytil a Thatcher Demko. Čech dvakrát skóroval, americký brankář sedmnáctkrát zasahoval. „Hráli předešlou noc. Ze začátku měli převahu. Po odpískání do nás šli, byly v tom emoce. Ale většinou jsme diktovali tempo,“ hodnotil trenér vítězů Adam Foote.
Asi sotva kdo už dokáže spočítat, kolikrát zůstal Filip Chytil mimo hru kvůli otřesům mozku nebo jiným podobným potížím. Také na jaře od půlky března kvůli otřesu mozku nehrál. V říjnu 2025 tak zahajuje svůj další comeback a povedl se mu náramně.
Chytil se cítil dobře připravený, efektivně řídil druhou formaci, kontroloval puk, vytvářel si šance. Měl sedm střeleckých pokusů, pět jich mířilo mezi tyče, dvakrát skončil puk v síti. Vyhrál šest z dvanácti vhazování.
„Chci být lepší verzi sebe sama a pomoct týmu, jak jen to půjde. Každý den přijít na hřiště a dělat ze sebe lepšího hráče prací na různých detailech. Je toho hodně ke zlepšení. Měl jsem dnes šancí, že to bylo hattrick. Určitě mám co zlepšovat také v obranném pásmu a mnoha dalších aspektech,“ jmenoval pokorně šestadvacetiletý Čech.
Poprvé se trefil ve 23. minutě, kdy dorazil vlastní střelu. Podruhé po krásném úniku a mazáckém forhendovém blafáku. „Moje tempo bylo dobré. Letos jsme připraveni dávat si rychle puk. Hře to pomáhá,“ kvitoval borec vyhlášený první hvězdou večera.
Když na konci minulé sezóny opět vypadl ze sestavy, měl za sebou výborné období. Od 2. února do 2. března byl nejlepším hráčem Canucks ve veškerých ohledech hodnotících vytváření brankových příležitostí. Byl také druhý v minutách strávených v útočném pásmu.
Chytil tedy má na co navazovat a navázal skutečně skvěle.
