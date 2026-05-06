Bystrý Nečas. Rozhodl v okamžiku, kdy vůbec neměl být na ledě!

14. května 11:30

Jiří Lacina

Nepovedlo se jim to osmnáct let. Tak dlouho čekalo Colorado na možnost oslavit ukončení série play off doma. Naposledy v roce 2008 proti Minnesotě, nyní v roce 2026 proti stejnému soupeři.

Postup je tím cennější, že přišel po dokonalém zvratu ve skóre. Lavina prohrávala už 0:3, ale nakonec rozhodla čtvrtým gólem v prodloužení. Hosté se dostali do křeče a příliš úzkostlivě bránili výsledek. A to se nevyplácí.

Zápas měl dva hlavní hrdiny. Nathan MacKinnon minutu a 23 sekund před třetí sirénou srovnal na 3:3. Ve finále olympiády v podobné, vyloženější pozici selhal. Zívala na něj prázdná brána. Teď byl brankář dokonale postavený, MacKinnon ale trefil na centimetr přesně prostor nad jeho ramenem.

Fanoušci řadí Nathanův gól mezi jeho nejdůležitější v kariéře.

Prodloužení netrvalo dlouho. Martin Nečas dal zatím v play off jediný gól, hodně jich ale připravil. A tahle asistence zaslouží potlesk ve stoje. Fanoušci ji oslavují výrazy „incredible setup“, „beautiful pass“, apod.

Nečas znovu předvedl parádní skluz, vlétl do pásma, obkroužil bránu a v okamžiku, kdy se gólman proti očekávané střele hodně vysunul, klasicky našel lépe postaveného spoluhráče. „Na střelbu vlastně moc nemyslím,“ přiznal po utkání.

Brett Kulak měl na konci akce relativně snadnou práci. Uznání proto sklízí především oba nahrávači. Ceněna je také předešlá přihrávka Parkera Kellyho, který Čecha do brejku vyslal.

Ironií budiž, že Nečas neměl být v tu chvíli vůbec na ledě. Všiml si ale, že jeho tým hraje ve čtyřech, a tak oslabené spoluhráče bleskově doplnil. „Jak bystrý musí hokejista být, zvlášť v takové chvíli, aby si všimnul, že na ledě nebylo dost hráčů?“ ptal se po zápase v šatně novinář.

Sedmadvacetiletý Čech jen pokorně sklopil oči: „Prostě jsem si toho všimnul... Vracíme se do pásma a jsou tam čtyři naši kluci. Tak jsem si řekl, že tam klidně skočím, je mi to jedno... No a vyšlo to.“

Coloradu stačilo na dvě kola sehrát devět zápasů. Nečas (1+10) je za MacKinnonem (7+6) druhým nejproduktivnějším hráčem Avs.

„Mančaft po dlouhé sezóně drží pohromadě. Jsme jako rodina. Věříme jeden ve druhého. Víme, čeho jsme schopni a co na ledě dovedeme,“ dodal Nečas v rozhovoru, který si můžete poslechnout zde.

