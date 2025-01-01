Být dobrým hokejistou, ale i člověkem. Desnoyers se již brzy může stát hvězdou Utahu

19. srpna 15:00Eliška Faltýnková
Čtvrtý výběr letošního draftu, kanadský centr Caleb Desnoyers, oslňuje hokejovým přehledem, schopností tvořit hru a chutí vítězit. V dresu Monctonu dovedl tým k titulu a chce být co nejdříve připraven naskočit do NHL.
Osmnáctiletý centr Caleb Desnoyers patří k nejvýraznějším talentům letošního draftu NHL. Rodák ze St-Hyacinthe v Québecu byl v uplynulé sezoně hlavním tahounem Moncton Wildcats v QMJHL. V 56 utkáních základní části nasbíral 84 bodů (35+49). V play-off přidal dalších 30 bodů a dovedl Wildcats k titulu.
Za své vynikající výkony byl odměněn několika individuálními oceněními včetně trofeje Guye Lafleura pro nejužitečnějšího hráče play-off. Na Memorial Cupu sice Moncton v semifinále nestačil na šampiony London Knights, ale Desnoyers opět patřil k nejlepším hráčům na ledě.
Po výborné sezoně byl na draftu přirozeně žhavým zbožím a Utah Mammoth využili svoji čtvrtou volbu, aby si tohoto talentovaného centra zajistili. Když byl na development kempu novináři dotázán, kde plánuje hrát příští sezonu, odpověděl s odhodláním: „Mým cílem je teď všechny překvapit a dostat se příští rok do týmu. Uvědomuji si, že to bude nesmírně těžké, ale zároveň jsem připraven udělat pro to vše, co bude potřeba.“
Silná slova?
Možná. Nicméně Desnoyers rozhodně oplývá tím, co hokejoví experti a novináři rádi nazývají „vítěznou mentalitou“. Je certifikovaný vítěz. Patří mezi pouhé tři hráče v historii, kteří dokázali získat zlaté medaile na turnaji World Hockey Challange pro hráče do 17 let, mistrovství světa do 18 let i na prestižním Hlinka Gretzky Cup.
A rád by v těchto vítězstvích pokračoval. „Nenávidím prohrávat, ale hlavně proto, že tak moc miluji vítězství,“ popisoval svoji vášeň. „Vždycky jsem hladový po úspěchu. Nikdy nejsem spokojený. Je to nezbytné, pokud se chcete posouvat a být nejlepší.“
Svým vyjadřováním i přehledem na ledě připomíná zkušené veterány. Výborně bruslí a dokáže tvořit hru za každé situace. Skauti o něm mluví jako o hráči s mimořádnou herní inteligencí. Nejen díky své soutěživosti a hokejovému umu se kanadský mladík bezesporu stane oblíbencem fanoušků Utahu. Velmi dobře si totiž uvědomuje, že je důležité, být také dobrým člověkem.
„Lásku a loajalitu mi už od prvního dne předávali moji rodiče – mně a mým dvěma bratrům,“ prohlásil osmnáctiletý Kanaďan. „Je důležité být nejen dobrým hokejistou, ale také dobrým člověkem. Myslím, že právě to mi pomáhá dosáhnout další úrovně a být někým, s kým lidé rádi tráví čas v každodenním životě.“
Mimo led si Caleb užívá klidnější aktivity. „Miluju rybaření. Tuhle lásku jsem tak nějak podědil po svých pradědečcích. Užívám si také golf, ale moje máma je v něm lepší než já,“ usmíval se s tím, že kvůli tomu se snažil od golfu držet dál. Přece jen; prohrávat není taková zábava.
Přestože mluví talentovaný útočník s velkou mírou sebejistoty, zůstává zároveň nohama pevně na zemi a ví, že ho ještě čeká hodně tvrdé práce. „Je to zatím největší krok v mé mladé kariéře, ale já to vidím tak, že je to vlastně začátek začátku,“ vyjádřil se ke svému draftu. „Myslím, že ještě nic není hotovo. Ano, byl jsem draftován na slušném místě, ale pořád mám před sebou spoustu práce, abych v NHL dosáhl toho, co chci.“
V nejbližší budoucnosti se Desnoyers bude muset poprat s tím, že zmešká začátek nové sezony. Po operaci zápěstí by měl přibližně dvanáct týdnů chybět. Zápěstí ho limitovalo v průběhu celého roku. „Bylo tím ovlivněno prakticky všechno, na co při hokeji potřebujete ruce,“ přiznal na NHL Scouting Combine v červnu. Stále přitom není jisté, kam čtyřka letošního draftu po svém uzdravení zamíří. Může pokračovat v Monctonu, ale protože dosud nepodepsal nováčkovský kontrakt v NHL, nabízí se i možnost univerzitního hokeje v NCAA.
Jak úspěšná bude nakonec kariéra Caleba Desnoyerse v NHL?
To je zatím ve hvězdách. Svou odhodlaností, sebevědomím a nezkrotitelnou vášní pro vítězství má ale nakročeno k tomu, stát se velkým hráčem. Pokud dokáže přenést svou herní inteligenci, vůdčí schopnosti a vítěznou mentalitu do profesionálního hokeje, mohou se fanoušci Mammoth těšit na hvězdu, která bude formovat budoucnost týmu.
