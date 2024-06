Býval terno, teď se ho Senators zbavují. Na Chychruna se ale vytvoří fronta

Není to tak dávno, co po obránci Jakobu Chychrunovi toužila polovina ligy. Závod o něj nakonec vyhrála Ottawa, se zpětným pohledem to ale bylo spíše Pyrthovo vítězství. Senators se ho totiž chtějí zbavit, horkým kandidátem je Chicago, mluví se i o Philadelphii a Torontu.

Ottawa už naznačila, s kým do obrany počítá. Dlouhodobé smlouvy na dohromady šestnáct milionů dolarů mají Jake Sanderson a Thomas Chabot.

Na Chychruna tak není místo. Šestadvacetiletý bek jde do posledního roku své smlouvy na 4,6 milionů dolarů. Zájem o něj rozhodně bude, má za sebou vydařenou sezonu, ve které si vytvořil kariérní maximum 41 bodů (14 gólů a 27 asistencí) a nastoupil ve všech 82 zápasech.

Zájemců o Chychruna bude v létě celá řada. Ozval se prý Boston, ale i St. Louis, Philadelphia, Washington či Calgary. Jedním z černých koní, které je třeba v tomto mixu zvážit, je však Chicago.

GM Chicaga Kyle Davidson otevřeně prohlásil, že Jestřábi přecházejí k dalšímu kroku přestavby a nyní se snaží udělat kroky, aby vylepšili svůj kádr kolem Connora Bedarda. Chicago má na levé straně obrany plno, po vydařené první kompletní sezoně v NHL již prodloužilo Alexe Vlasice, je tam také talent Kevin Korchinski. Právě k němu by se Chycrun hodil.

Za zmínku stojí i to, že Chychrunovým strýcem je hlavní trenér Blackhawks Luke Richardson, s nímž má vřelý vztah.

V posledních hodinách se ale také zmiňují Flyers. Ne sice konkrétně, ale například novinář Travis Yost píše: „Ottawa a Philadelphia na něčem pracují, mají to rámcově připravené. Mohlo by se to upéct s blížícím se draftem.“

Obránce pak shání také Toronto, které by se na Chychruna mohlo dotazovat, ale podle Davida Pagnotty se spíše dívá jinam. Novinář zmiňuje hlavně Nikitu Zadorova a Coltona Parayka.

