Bývalá jednička draftu prodloužila v Edmontonu smlouvu o osm let

Osmadvacetiletý střední útočník je v týmu Olejářů už od svého draftu v roce 2011, kdy se stal celkovou jedničkou. Nyní v týmu zastává pozici druhého centra a tvoří přesilovkový tandem s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem. Jedná se o produktivního útočníka, který se mohl v červenci letošního roku stát nechráněným volným hráčem, avšak vedení Olejářů si jej už nyní pojistilo na dalších osm let.

„Je to pro mě skvělá smlouva. Vždycky bylo mým cílem zůstat tady v Edmontonu, je to přesně to, co jsem si přál. Zatím jsem si to tu užíval, navíc tým udělal v poslední době solidní progres, chci být toho součástí i nadále. Cítím, že i fanoušci mě mají rádi, celá organizace je skvělá, takže to pro mě bylo jednoduché rozhodování a jsem rád, že budu pokračovat právě tady,“ vykládal Nugent-Hopkins po podpisu osmileté smlouvy, která mu přinese 41 milionů dolarů.

Osmadvacetiletý forvard si připsal v 656 utkáních základních částí 478 kanadských bodů za bilanci 185+293. Svou kariéru v kanadsko-americké NHL zahájil už v sezóně 2011/2012, ve které si připsal velmi solidní bilanci 18+38 během 62 zápasů. Do zápasů o Stanley Cup nastoupil jednadvacetkrát, když si připsal bilanci 3+11.

Momentálně probíhající sezóna však patřila k těm úplně nejslabším v podání kanadského rodáka. Po dvou bodově nejúspěšnějších sezónách (69 a 61 bodů) v kariéře Ryana Nugenta-Hopkinse přišel totiž ročník, ve kterém za 52 zápasů nasbíral „pouhých“ 35 bodů. Avšak ani to vedení Edmontonu neodradilo od zájmu si pojistit tohoto bezesporu kvalitního centra.

„Věděl jsem, že se můžu stát nechráněným hráčem, avšak jsem rád, že jsem se s vedením Edmontonu dohodl takto. Hráč má v tomto případě určitou svobodu, protože může přemýšlet také o jiných alternativách, ale já osobně jsem to tak neměl. Moje mysl byla upřena jenom na to, abych našel způsob, jak zůstat v Edmontonu i nadále,“ dodal kanadský útočník.

Také generální manažer Edmontonu Ken Holland prozradil, že Ryan Nugent-Hopkins chtěl v klubu zůstat. Sdělil to nepřímo v souvislosti s délkou podepsaného kontraktu.

„Nastal čas se pokusit vyhrát. Hráči jako Nugent-Hopkins jsou nyní na vrcholu svých kariér. Platový strop se nyní pohybuje na čísle 81,5 milionů dolarů a doufám, že na konci tohoto kontraktu bude toto číslo alespoň nepatrně vyšší. Délka kontraktu byla pro Ryana podstatná, pro mě zase cenové ocenění. Nakonec jsme se dohodli na částce, se kterou jsem spokojen já, a na délce kontraktu, se kterou je spokojen Ryan a také jeho agent.“

