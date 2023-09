Bývalý kapitán Winnipegu a čtyřka draftu z roku 2004 dává NHL sbohem!

Zámořská NHL se loučí s další legendou. Na hřebík se rozhodl brusle přibýt dvojnásobný výherce Stanley Cupu Andrew Ladd. 190 cm vysoký útočník se k tomuto kroku rozhodl ve svých sedmatřiceti letech po šestnácté odehrané sezoně v nejvyšší hokejové lize světa.

Andrew Ladd nebyl vidět již minulou sezonu, kterou celou strávil na listině dlouhodobě zraněných hráčů Arizony. Letos se již rozhodl, že za svou aktivní kariérou udělá definitivní tečku.

„Nastal čas pro mou další kapitolu,“ napsal Ladd. „Když jsem byl malý, nikdy jsem si nemyslel, že mám šanci se živit hokejem. Byla tam jen moje láska ke hře. Miloval jsem být součástí týmu, rád jsem soutěžil. Miloval jsem další šanci vyhrát. Miloval jsem tu výzvu. Miloval jsem únik z reality a ponoření se do okamžiku. Miloval jsem pocit sounáležitosti. Miloval jsem sebevědomí, které mi to dalo. Miloval jsem lidem dokazovat, že se mýlí.“

Ladd, kterého si Hurricanes vybrali jako čtvrtého v draftu NHL 2004, nasbíral 550 bodů (256 gólů, 294 asistencí) v 1001 zápasech NHL za Hurricanes, Thrashers, Winnipeg Jets, Blackhawks, Islanders a Coyotes.

Pochlubit se může dvěma stříbrnými grály, které získal s Carolinou a Chicagem. Jako kapitán však Winnipeg k trofeji nikdy nedovedl.

„Když přemýšlím o cestě, 1001 zápasech, dvou Stanley Cupech, příležitosti stát se kapitánem kanadského města, za co jsem v kariéře nejvíce vděčný, jsou lidé,“ napsal Ladd. „Především moji rodiče za jejich oběť, základní hodnoty, které mi vštěpovali a lásku projevenou prostřednictvím soucitu nebo výzvy. Navždy budu vděčný za to, jak mě hra formovala jako člověka a lidi, které mi přinesla do života!“

Ladd hrál naposledy v NHL v sezoně 2021-22, kdy v 51 zápasech za Arizona Coyotes zaznamenal 12 bodů za sedm gólů a pět asistencí.

