Čachry kolem Toffoliho. Šéf Devils během 48 hodin změnil názor, zájem má LA

Tyler Toffoli patří stále mezi nadprůměrné střelce v NHL. Zvlášť play off mu sedí. Do New Jersey přišel teprve před sezonou, a to jako zbraň do vyřazovacích bojů. Dost možná ale nakonec pomůže někomu jinému, byť Tom Fitzgerald, GM Devils, hovořil o něčem jiném.

„Tylera neprodávám. Týmy ohledně něj volaly a ptaly se na něj, ale nevzdával bych se mého nejlepšího střelce, jen proto, abych získal něco, co by nám v budoucnosti mohlo pomoct,“ řekl ve středu Tom Fitzgerald.

O několik hodin dopředu ale situace vypadala jinak. Před čtvrtečním zápasem se St. Louis bylo totiž oznámeno, že Toffoli hrát nebude, aby se před uzávěrkou přestupů náhodou nezranil.

Je tak očividné, že prodeji se i přes slova Fitzgeralda Devils nebrání. I proto, že Devils se snaží Toffolimu zajistit prodloužení smlouvy o několik let, ale jak Fitzgerald prozradil, obě strany se rozcházejí v názorech na délku, přičemž Toffoliho tábor požaduje dlouhodobý kontrakt.

Výměna se tak zdá pravděpodobnější. Největším zájemce je údajně Los Angeles. Kings se snaží dlouhodobě získat nějaké produktivní křídlo a Toffoli by mohl být ideální volbou.

Jednatřicetiletý útočník je v posledním roce čtyřleté smlouvy na 17 milionů dolarů a 1. července se stane volným hráčem. Součástí jeho smlouvy není žádná ochrana proti výměně.

Devils by si však pravděpodobně museli ponechat polovinu z jeho platu ve výši 4,25 milionu dolarů a Kings by asi potřebovali i třetí tým, který by si ponechal další část.

V 61 zápasech v dresu Devils v této sezóně zaznamenal Toffoli 26 gólů a 18 asistencí, což mu vyneslo 44 bodů.

Kings však nejsou ve svém úsilí o Toffoliho sami. Vegas Golden Knights, Vancouver Canucks, Florida Panthers, New York Rangers či Boston Bruins, ti všichni chtějí posílit přední řady, a to i poté, co Vegas i Florida již akvizice uskutečnily.

V Los Angeles se jako protihodnota skloňuje mladý útočník Arthur Kalijev, který by mohl být součástí balíčku.

