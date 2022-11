Čachry s Wrightem. Mladík nakonec míří na farmu

Shane Wright je velkým tématem této sezony. V Seattlu byli nadšení, když ho získali, nicméně velká očekávání se s realitou rozhodně nesetkala. Přišlo čachrování v sestavě, rozhozená psychika a nemastné výkony. Výsledek? Wright nakonec míří na farmu.

Čtverka letošního draftu letos odehrála v NHL sedm utkání. Bilance byla opravdu tristní, a sice jediná nahrávka. Jeho výkony nicméně nekorespondují s těmi týmovými, Seattle je totiž čtvrtý v konferenci, očividně se mu tedy daří.

Wright byl navíc v posledních pěti utkáních úplně mimo sestavu. To neukazuje jenom nedůvěru trenéra, ale také fakt, že díky ligovým pravidlům nemusí mezi juniory, ale může na maximálně dva týdny farmu na tzv. kondiční pobyt.

A přesně tak se organizace Kraken rozhodla. Wrighta poslali přesně za tímto účelem na farmu. Aby měl velký čas na ledě a získal zpět své sebevědomí. V dosavadním průběhu ročníku ho totiž musel postupně ztrácet, vždyť to bylo podruhé, co několik zápasů za sebou proseděl na tribuně.

Když se to stalo poprvé, byly to čtyři zápasy. Vyšlo to tak nešikovně, že prarodiče, kteří chtěli svého vnuka vidět na ledě, přiletěli na zápas, ve kterém Wright nehrál. V zákulisí z toho bylo údajně velké haló.

To vše poté, co generální manažer Seattlu Ron Francis uvedl, že počítá s tím, že mladý útočník stráví celý ročník v NHL. „Nechci nic tesat do kamene, ale řekl bych, že tu s námi zůstane celou sezonu,“ řekl Francis zhruba před měsícem.

Wrightův návrat mezi elitu vychází na 4. prosince. A pak? Pak vznikne další otazník. Zanedlouho poté totiž začíná světový šampionát juniorů. Kanadě by se tuze hodil a moc by o něj stála, nicméně ještě se neví, jestli bude Seattle ochoten ho pustit.

Kdyby ano, vznikla by zajímavá situace. Mezi jeho návratem do ligy a přípravným kempem reprezentace totiž Kraken odehraje jeden zápas. Hádáte správně, proti Montrealu.

Vzhledem ke všem okolnostem by to jistě byl extrémně pikantní zápas, ve kterém by Wright za žádnou cenu nechtěl chybět. Vše bude ale záviset na tom, jak se prosadí v AHL.

Share on Google+