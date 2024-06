Čachry v brankovišti i příchod bývalé sedmičky draftu. Vegas se během druhého dne draftu činilo

K velmi aktivním týmům během sobotního dne, kdy probíhal rovněž zbytek draftu, patřilo Vegas. Zlatí rytíři, vedení generálním manažerem Kellym McCrimmonem, se vrhli do víru výměn, z nichž vyplývá, že jednoznačnou jedničkou týmu pro příští sezonu bude Adin Hill. Zároveň do svých řad přivedli sedmičku draftu z roku 2020 Alexandera Holtze.

Golden Knights se v uplynulé sezoně mohli opírat o dovednosti brankářů Logana Thompsona a Adina Hilla. Oba předváděli v brankovišti obdobné výkony a měli velmi podobné statistiky, ač Thompson odchytal víc zápasů. Jediným rozdílem bylo play-off, v němž Hill chytal mnohem lépe, byť vyřazení Vegas s Dallasem v prvním kole nezabránil.

McCrimmon se rozhodl, že mít dva brankáře, kteří mohou být plnohodnotnými jedničkami, je až příliš velký luxus. A když Washington zatoužil po Loganovi Thompsonovi, jenž má smlouvu ještě na rok v hodnotě 766 tisíc dolarů, McCrimmon souhlasil.

Od Capitals za něj dostal nejen volbu ve třetím kole příštího draftu, ale také volbu ve třetím kole letošního draftu. Díky tomu si na 83. místě zajistil práva na devatenáctiletého běloruského brankáře Pavla Mojseviče, který herně roste v Petrohradu, v němž měl v této sezoně ve 13 zápasech průměr jen 1,25 inkasovaných branek a úspěšnost zákroků přes 94 %.

Jelikož se ale jedná o brankáře, který by měl do zámoří přijít až později a potřebuje ještě vyzrát, musel McCrimmon po odchodu Thompsona začít řešit, kdo bude Hillovi krýt záda. Ačkoliv má v organizaci Jiřího Pateru, který mimochodem zatím nemá podepsanou smlouvu a s blížícím se otevřením trhu by mohl odejít, rozhodl se ještě získat práva na Akiru Schmida z New Jersey.

Schmid, který je chráněným volným hráčem a nemá v tuto chvíli platný kontrakt, přišel z Devils společně se sedmičkou draftu z roku 2020 Alexanderem Holtzem, který má smlouvu ještě na rok v hodnotě necelých 900 tisíc dolarů s 850 tisíci ve výkonnostních bonusech. Opačným směrem poslal McCrimmon Paula Cottera, jenž je ještě na dva roky pod smlouvou (775 tisíc), a volbu v třetím kole draftu 2025.

Zatímco z dvaadvacetiletého Holtze může být jednou velmi kvalitní střelec, pokud dostane více prostoru na ledě s kvalitními spoluhráči, Schmid by měl po podpisu smlouvy bojovat o post dvojky s Paterou (pokud bude Patera podepsán).

Schmid nechytal v uplynulé sezoně zrovna spolehlivě a skončil nakonec na farmě v Utice. Své kvality ale ukázal například na mistrovství světa, kde za pevnou obranou Švýcarska odváděl velmi slušné výkony a měl úspěšnost zákroků 94,6 %.

Vegas, respektive McCrimmon, musí nyní pečlivě zvážit, koho ještě pro příští sezonu podepíše. Vedle Schmida má jako chráněného volného hráče Pavla Dorofejeva. Nechráněnými volnými hráči, s nimiž by ještě mohl narychlo dojednat kontrakt, jsou Michael Amadio, William Carrier, Anthony Mantha, Jonathan Marchessault, Chandler Stephenson, Alec Martinez a Jiří Patera.

Jelikož Robin Lehner skončí na listině dlouhodobě zraněných hráčů, má v tuto chvíli McCrimmon k dispozici 6,845 milionu dolarů. Je tedy jisté, že řada hokejistů v příští sezoně dres Rytířů oblékat nebude. Určitě má odejít Anthony Mantha, který vyzkouší trh s volnými hráči, stejně to pak vypadá i s Jonathanem Marchessaultem, který by ale ve Vegas rád zůstal. Kde ale na tohoto střelce vzít peníze? A kde vzít peníze například na Stephensona, pokud se Vegas nebudou chtít rozloučit s jinými hráči?

To vše jsou otázky, které budou zodpovězeny možná už dnes, možná v pondělí, kdy bude otevřen trh s volnými hráči. A nebo o pár dní později.

