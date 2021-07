Calder Trophy pro rybáře ze Sibiře. Kaprizov ovládl nejjasnější hlasování od roku 1993

Zatímco za velkou louží oznamovali vítěze individuálních cen, Kirill Kaprizov rybařil s kamarády na Sibiři. Mimo civilizaci, mimo signál, odtržen od vší té slávy. Co s tím, jak z něj vymámit tradiční proslov? Řešení bylo prosté. Stejné jako u mnohých televizních silvestrovských veselic. Ruský hokejista s předstihem natočil pár zdvořilých odpovědí. S Patrickem Kanem, který oznamoval letošního držitele Calderovy trofeje pro nejlepšího nováčka, hovořil mateřskou řečí. Ač na ledě je dominantní silou a pořádá úchvatné one man shows, mimo něj se mu šikla pomoc. Od překladatele Ilji Kravčuka.

O vítězi Calder Trophy hlasovala rovná stovka žurnalistů.

A hned 99 z nich dalo Kaprizova na první místo. Neskutečné! Rodák z Novokuzněcku zkrátka novinářskou obec uchvátil a chyběla mu je píď k tomu, aby se stal prvním jednomyslně zvoleným vítězem prestižní nováčkovské ceny od roku 1993.

Tehdy zařadilo na nejvyšší flek Teemu Selänneho všech 50 hlasujících.

Suverénní výsledek, který přihrál Kaprizovovi mimořádnou poctu, je do jisté míry překvapením. Vždyť Jason Robertson z Dallasu od svého vstupu do NHL řádil jako černá ruka a alespoň na oko zdramatizoval přetahovanou o Caldera.

"Jeho výkony mě motivují, abych hrál ještě lépe. Je to zábava," přiznával sám čtyřiadvacetiletý tahoun Minnesoty.

Nakonec se ovšem o tři roky mladší Američan s filipínskými kořeny objevil jen jedinkrát na prvním místě a sociální sítě zaplavily nesouhlasné komentáře. Za všechny vybíráme vtipnou hříčku s jeho jménem: "Robertson was robbed" (suchý český překlad: Robertson byl okraden).

"Tuhle sezonu jsem si ohromně užil. Musím poděkovat svým spoluhráčům, bez nich bych nevyhrál," povídal Kaprizov v kratičkém rozhovoru s Kanem. Mezi zelenáči byl nejlepší v gólech (27), bodech (51) i přesilovkových trefách (8).

Vynikal také v mnoha jiných statistikách, nicméně ještě výraznější ohlas vyvolal jeho dopad na do té doby tápající klub. Prakticky sám o sobě dotáhl Wild do vyřazovacích bojů. To Robertson o sobě říct nemůže, s Dallasem zůstal před branami.

Třetí skončil v hlasování pětadvacetiletý gólman Alex Nedeljkovic, jemuž se dařilo mezi třemi tyčemi carolinských Hurikánů. Šestý flek obsadil český gólman Vítek Vaneček.

Jednoznačný výsledek každopádně ukázal, že hlasující reportéři neměli sebemenší problém s tím, že Kaprizov měl za sebou několik sezon v KHL a do NHL vlétl obouchaný profesionálním hokejem. Brali to tak, že za současných regulí byl prostě nejlepší.

Nedívali se ani na věk kandidátů. Zkrátka na všechny, co splnili nováčkovský status, pohlíželi identicky a jejich výkony hodnotili stejným metrem. Ať šlo o osmnáctiletého draftového premianta, nebo výrazně staršího borce s náloží zkušeností.

Tak by to mělo být. Jednou jsou daná pravidla, je potřeba je respektovat. Jinou otázkou ovšem je to, zda by neměla NHL stanovy revidovat. K takovému kroku sáhla v roce 1990 a to kvůli tomu, aby už nikdy Calderovu trofej nevyhrál dvaatřicetiletý Sovět (Sergej Makarov).

Kaprizova tato debata zajímat nemusí. Čemu ovšem dozajista věnuje pozornost, je nová smlouva. Generální manažer Bill Guerin se nechal opakovaně slyšet, že o týmovou hvězdu stojí a chystá pro ní lukrativní podmínky. Ve hře je nicméně i odchod do KHL.

Pro celou zámořskou soutěž by Kaprizovův úprk do vlasti byl jednoznačnou ztrátou. "Kirill the Thrill" bavil technickými finesami, pravidelně bodoval, létal po ledě a vyhrával zápasy. A takové hráče chtějí diváci vidět na tom nejvyhlášenějším jevišti.

