Calgary dál překvapuje svými výkony. Jsme banda hladových parchantů, raduje se Vladař

Málokdo věřil tomu, že by Calgary mohlo v této sezoně patřit k týmům, které by reálně mohly bojovat o play-off. Zejména po odchodech Jacoba Markströma, Andrewa Mangiapaneho, Dillona Dubého či AJ Greera. Prozatím však Flames hrají výborný hokej, díky čemuž se nečekaně drží na druhém místě Pacifické divize.

Kde se to v hráčích Calgary jen bere? Tým přes léto hodně oslabil a dokonce má pod platovým stropem volných takřka 19 milionů dolarů. Odpověď na to poskytl během setkání se zámořskými novináři český brankář Dan Vladař.

„Jsme tu banda hladových parchantů,“ prohlásil hrdě Vladař během pátečního rozhovoru. „Všichni to chceme a nedáme to zadarmo,“ řekl bojovně naladěn.

Měl samozřejmě na mysli touhu po vítězství a zejména pak postupu do play-off, v němž Calgary v posledních dvou sezonách scházelo. A prozatimní výsledky dělají z Calgary tak trochu černého koně v boji o zmíněný postup.

Svou domácí vítěznou sérii zahájilo Calgary minulý týden proti Nashvillu, v úterý pak porazili Islanders. Ve čtvrtek se Flames povedlo udolat také vítěze poslední Prezidentovy trofeje, tedy nejlepší celek základní části v sezoně 2023/24, New York Rangers 3:2. Navíc po výtečném výkonu, kdy soupeře přestříleli 49-29. V sobotu na to pak navázali vydřenou výhrou nad Minnesotou 4:3 po nájezdech. Jednalo se o čtvrté vítězství v řadě, sedmé z posledních jedenácti utkání a celkově dvanáctou výhru z jednadvaceti odehraných střetnutí.

Calgary, které přes léto několik hráčů vyměnilo a nedokázalo udržet řadu dalších hokejistů z jádra sestavy, která v sezoně 2022 vyhrála Pacifickou divizi, se díky svým výsledkům oproti očekávání usadilo na druhém místě v divizi a v rámci Západní konference je na čtvrté příčce.

Ač se zajíci počítají až po honu, Vladař věří, že právě hladovost a dravost týmu, jenž doznal řady změn, nakonec přinese na konci základní části kýžené ovoce.

„Máme skvělou partu kluků,“ pokračoval. „Od prvního dne kempu si myslím, že opravdu držíme pohromadě, což je pak vidět na ledě. Jsem si jistý, že celá liga teď ví, že nebude snadné přijet do naší haly, nebo proti nám vůbec hrát. Myslím, že to je vše, co jsme chtěli. Teď z toho jen musíme těžit,“ dodal.

Vladař v této sezoně odchytal deset zápasů, naposledy právě v sobotu proti Minnesotě, ve kterých vychytal "pouze" čtyři vítězství. Jeho čísla ale přitom nejsou vůbec špatná, úspěšnost zákroků má přes 90 % a průměr inkasovaných branek 2,67. V posledních týdnech ale dostával více prostoru jeho parťák Dustin Wolf, který doslova září a má lví podíl na úspěších Flames.

Wolfovi se v jedenácti zápasech povedlo vychytat osm vítězství, průměr má jen 2,33 inkasovaných branek a úspěšnost zákroků 92,6 %. Navzdory tomu dostal v sobotu proti Minnesotě přednost Vladař, jenž také prokázal, že je jedním z “hladových parchantů”.

