Calgary posiluje před play-off! Získalo Järnkroka ze Seattlu

Dvaadvacet zápasů před koncem základní části je vysoce pravděpodobné, že si Calgary play-off zahraje. Proto do svých řad angažovalo ostříleného forvarda, který dokáže zahrát na všech pozicích v útoku. Ze Seattlu přilákalo Švéda Calleho Järnkroka výměnou za tři draftové výběry.

Konkrétně se jedná o 2. kolo 2022, 3. kolo 2023 a 7. kolo 2024.

Rodák z Gävle bude po skončení této sezony volným hráčem. Vyprší mu šestiletá smlouva za 12 milionů dolarů, kterou podepsal ještě v Nashvillu. Seattle souhlasil, že si ponechá padesát procent jeho zbývajícího platu.

„Vždy jsem ho považoval za velmi dobrého defenzivního hráče. Můžete ho dát do kterékoliv lajny a on vám to odehraje dobře. Další výhodou je, že umí zahrát na všech pozicích v útoku. V sestavě může jít nahoru i dolů. Takový hokejista pro nás může být obrovským přínosem. Líbí se mi, jak je soutěživý a všestranný. Hodí se k nám,“ říká generální manažer Flames Brad Treliving.

Järnkrok je po výměně také spokojen: „Calgary je velmi dobrý tým. Párkrát jsem proti němu hrál a pokaždé to bylo těžké. Jsem nadšený, že mohu být součástí této organizace.“

Šampion z domácího mistrovství světa 2013 naskočil poprvé do NHL v sezoně následující. Až do ročníku 2020/2021 oblékal dres Nashvillu, se kterým se v play-off 2017 probil do finále.

Své bodové maximum v základní části NHL nasbíral v sezoně 2017/2018, kdy si připsal 16 branek a 19 asistencí, na tento příspěvek mu stačilo osmašedesát odehraných duelů. V letošní sezoně překonal hranici sta nastřílených gólů, v barvách Kraken jich nasázel dvanáct.

V Calgary mimo jiné doplní už tak početné švédské zastoupení. Jeho novými spoluhráči budou Jacob Markström, Rasmus Andersson, Oliver Kylington, Elias Lindholm a Mikael Backlund.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+