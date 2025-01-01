Calgary smazalo tříbrankové manko a slaví vítězství! Toronto otočilo zápas s Montrealem

9. října 7:30Jan Šlapáček
Druhý hrací den rozhodně nenudil! Cenný skalp si na své konto připsali hokejisté Calgary, kteří po polovině utkání prohrávali o tři góly, ale nakonec vyhráli po samostatných nájezdech. Na první výhru se nadřelo i Toronto, které muselo otáčet zápas s Montrealem.
Montreal se na ledě Toronta dokázal oklepat z rychle inkasované branky a po první polovinu duelu byl lepším týmem, vytěžil z toho ale pouze jednobrankový náskok, který Canadiens na bodový zisk nakonec nestačil. Maple Leafs dokázali vývoj duelu otočit zpátky na svoji stranu a dvěma góly do prázdné branky definitivně rozhodli.
Velkolepý obrat do úspěšného konce dotáhlo Calgary. Edmonton si během první poloviny vypracoval tříbrankové vedení, Flames se ale nevzdali, dokázali vyrovnat a nakonec uspěli v samostatných nájezdech, když ten rozhodující v osmé sérii proměnil Nazem Kadri.
Téměř ztracený zápas na svoji stranu dokázalo přetáhnout i Los Angeles, které v posledních deseti minutách smazalo dvoubrankovou ztrátu a o zisku dvou bodů rozhodlo v samostatných nájezdech.
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens
5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
1. McMann (Nylander, Tavares), 26. Järnkrok (Rielly, Lorentz), 50. Rielly (Knies, Maccelli), 59. Matthews (Nylander), 60. Nylander (Lorentz, Tavares) – 6. O. Kapanen, 22. Z. Bolduc (Gallagher, K. Dach).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 59:42
Samuel Montembeault (MTL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 58:33
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:42
Tři hvězdy utkání
1. William Nylander (TOR) - 1+2
2. Morgan Rielly (TOR) - 1+1
3. Bobby McMann (TOR) - 1+0
Washington Capitals - Boston Bruins
1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
48. Wilson (Chychrun, Protas) – 33. Pastrňák (Zadorov, M. Geekie), 48. E. Lindholm (Pastrňák, Zacha), 60. M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 21 | Přesilová hra: 0/5 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 58:27
Jeremy Swayman (BOS) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:54
David Pastrňák (BOS) – 1+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:18
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) - 35 zákroků
2. David Pastrňák (BOS) - 1+2
3. Tom Wilson (WSH) - 1+0
Edmonton Oilers - Calgary Flames
3:4sn. (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
10. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 17. Mangiapane (McDavid, Nugent-Hopkins), 29. Draisaitl (Tomášek, Nugent-Hopkins) – 33. Gridin (Kadri, Coronato), 35. Zary (Klapka), 41. Coleman, rozh. náj. Kadri.
Statistika
Střely na bránu: 35 – 22 | Přesilová hra: 2/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 65:00
Dustin Wolf (CGY) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 64:25
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 13:20
Adam Klapka (CGY) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 12:31
Tři hvězdy utkání
1. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) – 1+2
2. Matvej Gridin (CGY) – 1+0
3. Leon Draisaitl (EDM) – 1+1
Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings
5:6sn. (0:2, 3:1, 2:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
23. Dorofejev, 38. Dorofejev (Stone, Eichel), 40. Dorofejev (Stone, Eichel), 46. Eichel (Marner, Barbašev), 49. Barbašev (Eichel, Marner) – 5. Kuzmenko (Kopitar, Fiala), 12. Byfield, 34. Malott (Armia, Turcotte), 52. T. Moore (Danault, Doughty), 54. B. Clarke (Byfield, Kuzmenko), rozh. náj. T. Moore.
Statistika
Střely na bránu: 35 – 26 | Přesilová hra: 2/6 – 1/1 | Trestné minuty: 6 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 64:53
Anton Forsberg (LAK) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 64:23
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:30
Tři hvězdy utkání
1. Pavel Dorofejev (VGK) - 3+0
2. Jack Eichel (VGK) - 1+3
3. Trevor Moore (LAK) - 1+0
