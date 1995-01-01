Calgary tleská českému obrovi. Klapka prý vnáší do útoku Flames parádní prvky

2. března 14:00David Zlomek
Adam Klapka je úkaz. Při výšce 203 centimetrů a váze 107 kilogramů byste čekali nemotorného rváče, ale pětadvacetiletý český rodák překvapuje skvělým pohybem a šikovnýma rukama. Trenér Ryan Huska ho dokonce začal přirovnávat k běloruskému stroji na góly z Washingtonu Alekseii Protasovi.
V předposledním zápase proti Los Angeles, který sice Flames prohráli 0:2, byl Klapka vidět v každém střídání, chválí jej Sportsnet. Brankáře Antona Forsberga zasypal sedmi střeleckými pokusy a před brankou působil jako tornádo. Jeho výkon byl natolik dominantní, že ho kouč Huska v průběhu utkání vytáhl ze čtvrté formace přímo k největší hvězdě týmu Nazemu Kadrimu.
„Adam byl skvělý,“ nešetřil chválou Ryan Huska. „Hlavní věc, kterou dělal, byla ta, že se pořád tlačil do branky. Ať už to byly střely, nebo jen jeho přítomnost v brankovišti, dává nám to schopnost tvořit šance, což jsme přesně hledali. Posunuli jsme ho nahoru, protože Nazem tvořil trochu sám. Mít vedle něj někoho, kdo před brankou udělá rozruch, mu mělo pomoct k gólu.“
Gól sice nepřišel, ale Klapkova energie byla přesně tím světlem na konci tunelu, které Calgary v závěru sezony hledá. Český útočník má v aktuálním ročníku na kontě 5 gólů a 12 bodů, k čemuž přidává pořádnou porci tvrdých hitů. Sám ale cítí, že jeho největší výzva leží v hlavě. V minulosti totiž platilo, že jakmile dostal šanci v elitních řadách, jeho výkonnost začala kolísat.
„Hlavní věcí pro mě je zůstat konzistentní,“ uvědomuje si Klapka. „Myslím, že jsem teď stabilnější, než jsem byl loni nebo na začátku sezony. Takže v tom chci prostě pokračovat.“
Klapka byl jen centimetry od vyrovnání jedenáct minut před koncem, kdy po brilantní nahrávce pálil do odkryté sítě, ale puk zázračně trefil Forsberga, který o něm ani nevěděl. „Myslím, že ani netušil, jak to chytil,“ usmíval se český sympaťák. „Doufám, že se to jednou odrazí správně a bude z toho gól, ale musím zůstat trpělivý a dál makat.“
S blížící se uzávěrkou přestupů 6. března může Klapkova role ještě výrazně vzrůst. Pokud Flames vymění opory jako Blakea Colemana, otevře se pro českého útočníka v horních patrech sestavy trvalé místo. Klapka má teď 23 zápasů na to, aby dokázal, že není jen dočasným záskokem v prvních lajnách, ale třeba i pevnou součástí řešení krize v Calgary.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.