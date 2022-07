Calgary v problémech. Odejít chce i Tkachuk

Z krásného snu do noční můry. Calgary v uplynulé sezoně zanechalo skvělý dojem a v základní části patřilo mezi nejlepší týmy ligy. Lavičce šéfoval současný držitel Jack Adams Trophy, v brance to zavíral Jacob Markström a v útoku řádila dvojice Gaudreau a Tkachuk. První už je fuč, u druhého je to otázka času.

Gaudreau získal 115 bodů, Tkachuk 104. S pravděpodobností hraničící s jistotou tak Flames odejdou dva nejproduktivnější hráči.

Zatímco Gaudreau si už na začátku trhu vybral Columbus, Matthew Tkachuk musí čekat. Na rozdíl od svého kumpána je totiž chráněným volným hráčem a před pár dny začalo pronikat info, že vztah mezi ním a klubem není ideální. I proto ho Calgary zapsalo k arbitráži.

Je totiž bez šance, že Tkachuk u Flames podepíše dlouhodobý kontrakt. Alespoň to tvrdí zámořská média v čele s portálem The Athletic. Tkachuk je navíc velice konkrétní, klubu dokonce předal seznam týmů, kde by byl ochotný podepsat.

Calgary tak moc možností nezbývá. Jestli chce alespoň nějakou protihodnotu, musí přijít výměna. Kdyby totiž opravdu došlo k arbitráži, Tkachuk by podepsal pouze na rok. Po skončení smlouvy už by byl nechráněným volným hráčem a čekal by na něj stejný osud jako na Gaudreaua.

A kdo je ve hře? Tkachuk má mít údajně v hledáčku St. Louis, Vegas, Floridu, Nashville a Dallas. Situaci kolem čtyřiadvacetiletého borce sondují i v Rangers a Devils.

Trejd a následný podpis, jenž bude pro zainteresované týmy kvůli situaci s platovým stropem pořádně složitý, se očekává v nejbližších dnech. Podle několika zdrojů to má být ještě před případnou arbitráží, jejíž termín je odhadován nejdřív na 27. července.

Nejžhavější možností je dle všeho St. Louis, kde díky tátovi strávil Tkachuk velkou část dětství. Blues by ale museli hodně kličkovat, aby se dostali pod platový strop. Momentálně jsou dokonce nad ním.

