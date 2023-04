Calgary vyzve v přímé bitvě Predátory, Pantery prověří ambiciózní Toronto!

Nejslavnější hokejová liga světa nabídne desítku duelů, která se odehraje v noci na úterý. Pokračovat bude přetahovaná o divoké karty a také čelo Centrální divize. Čeká nás dokonce jeden přímý souboj o přiblížení se divoké kartě Západní konference.

V 1:00 padne úvodní buly na šesti stadionech. Dallas míří do Detroitu, kde bude útočit na čtvrtý úspěch v řadě a zároveň se potřebuje v Centrální divizi dotáhnout na Colorado. Red Wings už mají po sezoně a na svém kontě mají z posledních duelů dvě porážky, vždy inkasovali minimálně pět branek.

Panteři budou hájit divokou kartu proti Torontu. Florida je na vlně šesti výher a sprintuje za vyřazovací částí. Konkurence ovšem nespí a také sbírá body, kde se dá. Nyní však Floridu čeká mnohem těžší kalibr, jelikož bude stát proti suverénnímu útoku Toronta, který si naposledy smlsl na Montrealu. Maple Leafs ale nyní mají velmi rozkolísanou formu a střídají výhry s porážkami.

Senátoři prolomili sérii nezdarů díky divokému zápasu s Tampou, i když tento úspěch již v jejich nepříliš povedené sezoně nic neřeší. Nyní se utkají s Carolinou, která potřebuje uniknout dotírajícím se Ďáblům, kteří si dělají zálusk na ovládnutí Metropolitní divize.

Washington vyzve v souboji Ostrovany, kteří jsou stále na hraně postupu. New York zvládl poslední dva duely a osud má stále ve svých rukou. Musí však odolávat drtivému finiši Tučňáků, kteří se nechtějí vzdát své naděje na postup. Hlavnímu městu USA už naopak o nic nejde a tomu také odpovídají výsledky týmu, který zapsal šestou porážku v řadě.

Jezdci se chystají na Buffalo. To ještě živí teoretickou naději na vyřazovací boje, ale je oproti soupeřům ve velmi nevýhodné pozici. Každopádně si žádné zaváhání nemůže dovolit, jelikož by bylo fatální. New York naopak ladí formu na vyřazovací část a bodoval již popáté v řadě. Občasná klopýtnutí se mu ovšem nevyhnula.

Posledním utkáním se startovním časem 1:00 je střetnutí Žraloků s Tryskáči. Winnipeg zvládl důležitý souboj s Predátory a nyní musí potvrdit svoji formu proti outsiderovi. Jets mají z trojice uchazečů nejlepší výchozí pozici, ale potřebují bodovat, aby soupeřům nedovolili se přiblížit. San Jose prohrálo třikrát v řadě a jeho výkony jsou velmi špatné, takže výhra kanadského celku je více než očekávaná.

Ve 3:00 vypukne i souboj v Chicagu. Tam se chystají Wild, kteří ještě neřekli poslední slovo v boji o čelo Centrální divize. Colorado a Dallas ovšem mají lepší výchozí pozici a Minnesota tedy musí doufat v zaváhání konkurence. Chicago podává mizerné výkony, ale i tak je hodně sledované, jelikož patří mezi adepty na zisk jedničky letošního draftu.

Lahůdka na nás čeká ve 3:30. Calgary se utká s Predátory o šanci ohrozit pozici Winnipegu, který má nad těmito celky navrch. Zatímco tým z Alberty ztrácí na svého soka pouhý bod, Nashvillu chybí body tři. Calgary má ale o jeden odehraný zápas více než Winnipeg. Každopádně tenhle souboj hodně napoví v hádance o postup do play – off, do které je zainteresována tato trojice týmů.

Tápající Arizona přivítá ve 4:00 Seattle. Pouštní psi konečně prolomili strastiplné období proher, když ovládli přestřelku s Kačery v bitvě odpadlíků. Seattle v závěru nedopouští komplikace a se čtyřmi výhrami v řadě má pojištěnou svoji pozici v tabulce a vyhlíží soupeře pro vyřazovací část.

Posledním duelem bude ve 4:30 měření sil mezi LA a Kosatkami. Králové se před startem play-off potřebují probrat, jelikož padli třikrát v řadě. Z posledních sedmi duelů navíc zvítězili pouze dvakrát, což není v samotném závěru základní části dobrá vizitka. Proti Vancouveru to ovšem nebude nic lehkého, jelikož ten naposledy připravil o cenný bod Plameny, které právě tento bod citelně postrádají.

