Cam Atkinson podepíše jednodenní kontrakt a ukončí kariéru v dresu Blue Jackets

9. října 16:19Jakub Ťoupek
V NHL odehrál přes 800 utkání, 10 sezón strávil v Columbusu, nyní Cam Atkinson končí bohatou kariéru. Na závěr svého působení v profesionálním hokeji podepíše jednodenní kontrakt s týmem, se kterým spojil většinu své slávy, a pověsí brusle definitivně na hřebík.
Blue Jackets oznámili, že 16. října podepíšou jednodenní smlouvu s bývalou hvězdou Camem Atkinsonem, která mu umožní odejít do důchodu v dresu Union Blue. Slavnostní ceremoniál se bude konat před domácím zápasem Columbusu proti Coloradu, který se bude hrát ten samý den.
Šestatřicetiletý Američan strávil svých prvních 10 sezón v NHL v dresu Blue Jackets. Za Modrokabátníky vstřelil 213 gólů a přidal 189 asistencí, celkem tak posbíral 402 bodů. Patří také mezi historické lídry klubu v mnoha statistikách, je na druhém místě v počtu bodů, gólů, vítězných gólů a střel na branku.
Blue Jackets reprezentoval na dvou zápasech hvězd NHL v letech 2017 a 2019 a byl jmenován do nejlepšího týmu čtvrtstoletí Columbusu.
„Už jsem s hraním skončil,“ řekl Atkinson. „Toto léto bylo první, kdy jsem si ani nepřál obléknout výstroj. Moje děti v posledních třech letech chodily do tří různých škol a podepsání další roční smlouvy pro mě nic neznamená.“
Malý útočník prorazil do NHL i přes všechny negativní prognózy. Původně si ho klub vybral v 6. kole draftu v roce 2008. Porazil všechna očekávání a stal se hvězdou nejen Columbusu ale i NHL. Během 13 sezón odehrál v nejlepší hokejové lize světa 809 zápasů, v nichž vstřelil 253 gólů a 489 bodů.
Jeho výkony na ledě překonává pouze jeho osobnost mimo led. Atkinson by rád v budoucnu také pracoval pro Blue Jackets. Mezitím však pokračuje ve zdokonalování Battery Hockey Academy, místního tréninkového zařízení, které spoluzaložil v srpnu 2018, když ještě hrál za Blue Jackets.
Atkinson byl také součástí překvapivé výměny z července 2021, kdy ho Columbus poslal do Flyers za Jakuba Voráčka, jenž se touto výměnou vrátil ke svým kořenům v NHL. Operace krku donutila Atkinsona vynechat celou sezónu 2022-23, ale v sezóně následující se vrátil a odehrál 70 zápasů.
I po výměně zůstal čestným ambasadorem nejen Blue Jackets, ale i města Columbus. Nyní tak důstojně ukončí kariéru právě tam, kde to všechno začalo.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.