Canadiens loví dalšího mladíka. Tentokrát v New Yorku

Canadiens jedou přestavbu ve velkém a snaží se přilákat co nejvíce mladých hokejistů. Vedení organizace nezahálí ani těsně před tréninkovými kempy, tentokrát zamířilo do New Yorku. Odtud by nemusel přijít jen jeden, ale možná hned dva nespokojení mladíci.

Tím prvním má být Nils Ludkvist. O jeho touze odejít informoval před pár dny renomovaný novinář deníku New York Post Larry Brooks. Dvaadvacetiletý bek je údajně nespokojen už nějakou dobu a dokonce hrozí, že odmítne dorazit na tréninkový kemp.

Lundkvist byl přitom obrovskou nadějí. Rangers ho v roce 2018 brali na konci prvního kola a tato volba byla všeobecně chválena. Lundkvist ukazoval, proč tomu tak bylo. Ve švédské lize zářil, dokonce se před rokem stal nejlepším obráncem ligy.

Po přechodu za oceán to ale tak slavné nebylo. V dresu Rangers sehrál pětadvacet utkání, dalších čtyřiatřicet na farmě. Bodově nijak neoslnil a na ledě se spíše trápil. Ne a ne si zvyknout na rychlejší hokej a jiný styl hry.

I tak v něm ale dříme obří potenciál, který však chce rozvíjet jinde. Se smlouvou není problém, ještě dva roky mu poběží nováčkovská. Potíž vidí v nedostatečném vytížení. Do obrany Rangers se dostává velmi těžko, posty jsou víceméně obsazeny. Kapitolou samou o sobě je přesilovka, kterou by mladý Švéd hrál tuze rád. Početní výhodu ale v dresu Rangers řídí jeden z nejlepších beků ligy Adam Fox, tudy cesta opravdu nevede.

Brooks tak informuje, že se vedení Rangers snaží najít vhodný trejd. Zároveň ale nechce prodávat pod cenou. Do výměny Jezdce nic netlačí a mohou vyčkat na vhodnou nabídku.

Ta by mohla přijít v podobě balíčku, jenž by z New Yorku poslal i dalšího mladého borce, který zrovna nezáří spokojeností. O Vitaliji Kravcovovi a jeho touze odejít se hovoří už nějakou dobu. V létě přitom podepsal roční kontrakt s tím, že o první tým zabojuje.

I tak je ale odchod stále ve hře. Destinace? Montreal. Ten se na Rusa vyptával už několikrát, tentokrát by k výměně mohlo opravdu dojít.

„Můžu potvrdit, že Montreal je v kontaktu s Rangers už v rámci týdnů,“ napsal na svůj účet novinář Patrick Lortie. „Canadiens mají velký zájem o Lundkvista a rádi by přivedli také Kravcova. Nejsem si jistý, jestli dokážou přivést oba, ale stát se to může.“

