Canadiens si doma mohou zajistit finále. Lehner to zvládne, myslí si Nosek

Stejně jako včera Islanders, také Vegas dnes čelí hrozbě pádu z příkrého útesu. Už není kam couvnout, jelikož Montreal si vypracoval náskok 3:2 na zápasy a chce si dojít pro první finálovou účast od roku 1993. Tehdy Habs naposledy slavili i celkový triumf. U Golden Knights se hodně probírala otázka startéra.

Ve čtvrtém semifinále inkasoval vytáhlý Švéd Robin Lehner jediný gól a po předchozí hrubce svého kolegy Fleuryho, která rozhodla o osudu třetího mače, vrátil mužstvo z města hazardu k životu. Jenže kdo čekal, že muž trpící bipolární poruchou bude mezi třemi tyčemi pokračovat, ten se šeredně pletl.

Pátý zápas a v brankovišti stojí Marc-André Fleury. Z 25 puků pouští za záda tři.

Nebyla by to žádná velká tragédie, pokud by Vegas zrovna neusilovali o své druhé finále za kratičké čtyři roky existence. A pakliže by na druhé straně nestal perfektní Carey Price, který už dosáhl celkové úspěšnosti 93,3 %.

„Každý vám ovšem řekne, že vyhrát poslední utkání je prostě nejtěžší,“ uznává útočník Habs Tyler Toffoli ve vyjádření pro oficiální klubový web. Montreal se o tom ostatně přesvědčil na příkladu svého soupeře z prvního kola, kdy Toronto vyhrávalo už 3:1 na zápasy, přesto si nakonec balilo kufry. „Bude to vážně složité, my ale musíme hrát tak, jak jsme doposud byli zvyklí.“

Klidné spaní jistě neměl soupeřův trenér Peter DeBoer. Nakonec se ovšem pro Golden Knights všechno vyvíjí podle plánu a nastoupit by měl i Alex Tuch, jehož start dlouho visel ve vzduchu. Nedokončil ostatně ani dopolední trénink.

V kontaktním dresu se již zápasové rozcvičky účastnil montrealský forvard Jake Evans, který neustále absentuje poté, co v sérii s Winnipegem utrpěl otřes mozku. Neočekává se, že by Habs sahali do své sestavy.

Asi nejošemetnější je tak znovu pozice prvního brankáře Vegas. Všechny indikátory naznačují, že šanci by měl tentokrát dostat Lehner. Minimálně na sítích z něj vyzařuje velké sebevědomí. Když se jej nedávno jeden fanoušek zeptal, jaký byl jeho oblíbený moment v NHL, uvedl první zápas série s Coloradem, ve kterém nakoupil sedm inkasovaných gólů.

Střední útočník a jediný český zástupce v současné sestavě Vegas Tomáš Nosek ovšem strach nemá. „Už jsem to říkal mockrát – vlastníme ten nejlepší tandem v NHL,“ těší pardubického rodáka. „To je naší výhodou. Můžeme je kdykoliv vyměnit, protože i Lehner je parádní gólman. Potvrdil to ostatně v zápase číslo čtyři a myslíme, že to zvládne i dnes večer.“

