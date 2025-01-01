Canadiens si pojistili svého mladého génia. Hutson podepsal osmiletou smlouvu

13. října 17:23David Zlomek
Montreal Canadiens uzavřeli klíčový díl své přestavby. Klub oznámil, že se dohodl s obráncem Lanem Hutsonem na osmiletém prodloužení smlouvy v celkové hodnotě 70,8 milionu dolarů (průměrně 8,85 milionu ročně).
Hutson, vítěz Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, se tak stal jedním z nejlépe placených mladých beků v NHL. Podpis přitom přichází jen pár hodin poté, co zprávy naznačovaly, že jednání váznou kvůli sporům o finanční konstrukci kontraktu.
Podle PuckPedia obsahuje dohoda mimořádně štědré bonusy na podpis. Jen v prvních třech letech dostane obránce na bonusech přes 31 milionů dolarů. Od šestého roku navíc vstoupí v platnost částečná klauzule o nevyměnitelnosti (no-trade clause).
Spekulovalo se také o takzvané Retirement Compensation Agreement (RCA), tedy daňové dohodě, která umožňuje hráči odložit část příjmů do trustu a tím výrazně snížit daňovou zátěž. Canadiens se podle Elliottea Friedmana snažili touto cestou snížit nominální výši platu pod hranici deseti milionů, ale v oficiálním oznámení se o RCA nemluví. Tuto informaci rozebral portál ProHockeyRumours.
Z hlediska porovnání je nejbližším kontraktem ten, který v létě podepsal Luke Hughes z New Jersey, a sice sedm let a 63 milionů dolarů. Montreal tak dokázal udržet Hutsonovu roční hodnotu o něco nižší, ale získal ho na rok déle.
Hutson má za sebou jen 92 utkání NHL (včetně play off), ale jeho debutová sezona byla fenomenální. Vyrovnal rekord Larryho Murphyho v počtu asistencí nováčka mezi obránci (60), zaznamenal 66 bodů a skončil devátý v hlasování o Norris Trophy.
Hutsonův podpis znamená, že Montreal má nyní tři ze svých čtyř klíčových beků zajištěné dlouhodobě. Generální manažer Kent Hughes si tak může oddechnout, po měsících vyjednávání udržel jádro budoucnosti pohromadě, a to bez narušení vnitřní platové rovnováhy, kterou v klubu přísně hlídá.
