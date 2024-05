Canucks chtějí dál. A potřebují Petterssona. Musím být lepší, ví

Zatím je to zklamání a sám Elias Pettersson to ví. Čeká se od něj víc, v sérii s Nashvillem zatím působí neviditelným dojmem. Nesedí mu fyzická hra, se kterou na něj Predators narukovali. V noci na sobotu budou mít Canucks další šanci postoupit, Pettersson už chce přidat pořádně ruku k dílu.

"Nezačal jsem moc dobře," řekl Švéd. "Chtěl jsem toho udělat až moc, ale znáte to, člověk se tím učí. To už je minulost. Teď se dívám dopředu."

Pokud chtějí Canucks vyřadit Preds z play off, budou potřebovat Petterssona na podobné úrovni jako v základní části. "Vím, co je třeba," dodal Pettersson. "Je to neskutečně rychlý hokej a oni odvádějí dobrou práci. Hraje se proti nim těžko."

Pettersson nasbíral v 82 zápasech základní části 89 bodů (34 gólů, 55 asistencí) a měl bilanci plus 20, v sérii má ale jen dvě asistence a bilanci minus 3.

"Myslím, že jsem byl asi trochu moc vyhecovaný a v prvních dvou zápasech jsem toho chtěl udělat moc. Atmosféra v Rogers byla úžasná. Odpoutal jsem se od své hry a chtěl jsem toho dělat příliš mnoho, místo abych jen hrál,“ pokrčil rameny.

Jeho spoluhráči o něj naopak nemají strach. Věří v jeho schopnosti a v to, že na základní část ještě dokáže navázat.

"Bude dobrý," myslí si obránce Quinn Hughes, kapitán Canucks. "Dnes měl skvělý trénink. Načasuje si gól na ten nejdůležitější moment, tím jsem si jistý a těším se na to.

Obecně ale útok Canucks tolik nefunguje. A právě Pettersson by mohl být někým, kdo ho nastartuje. V posledních čtyřech zápasech vstřelili Canucks jen čtyři góly při hře 5 na 5 a v sérii mají průměr 18,4 střel na branku na zápas.

Tocchet řekl, že hráči kolem Petterssona by mohli udělat víc, aby mu pomohli dostat puk do lepších pozic a produkovat, ale je to Pettersson, kdo se musí rozjet sám.

"Pokud nehýbete nohama, je jedno, jestli hrajete s Waynem Gretzkym nebo Mariem Lemieuxem," řekl Tocchet. "Musíte se hýbat."

Pettersson to chápe. Soustředí se na to, aby se mu to v šestém zápase konečně podařilo.

"Každý zápas se snažím být co nejlepším hráčem a zatím se mi to nedaří," řekl. "Vždycky na mě mají při přesilovce nějakého hráče. Vždycky na mě hrají tvrdě. Hrají tvrdě proti všem, ale zřejmě budu mít ještě méně času. Ale vždycky je to na mně, nezáleží na tom, co udělají, stejně musím něco vymyslet."

