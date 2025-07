Canucks chtějí ještě posilovat. Prostor pod platovým stropem ale zatím chybí

Vancouver Canucks mají za sebou poměrně aktivní léto. Podepsali nové smlouvy se svými klíčovými hráči jako jsou Brock Boeser, Conor Garland a brankářská jednička Thatcher Demko. Z Edmontonu navíc přivedli Evandera Kanea a kádr zůstává z větší části pohromadě. Přesto se zdá, že generální manažer Patrik Allvin s přestavbou ještě neskončil.

Podle informací The Athletic vedení Canucks stále sleduje situaci na trhu volných hráčů a monitoruje několik jmen, která jsou stále k dispozici. Problémem ovšem zůstává platový strop, Vancouver má po všech dosavadních podpisech k dispozici jen necelých 800 tisíc dolarů, což sotva pokryje případné výjezdy z farmy během sezony, natož další podpisy.

Do stropu se klubu stále promítá i výkup ze smlouvy Olivera Ekmana-Larssona a plat Ilji Mičejeva po jeho trejdu do Chicaga. Canucks mají také za sebou výměnu brankáře Arturse Šilovse, který odešel do Pittsburghu výměnou za Chasa Stillmana. Tato výměna však neměla na strop prakticky žádný dopad.

Vancouver tak řeší klasický problém, posílit kádr chce, ale musí nejdřív něco uvolnit. Spekuluje se, že na odchodu by mohl být někdo z tria Teddy Blueger, Nils Höglander nebo Dakota Joshua. Blueger má rozumný plat 1,8 milionu a podával solidní výkony, takže by mohl být žádaný. Höglander sice nedávno podepsal tříletý kontrakt za 9 milionů dolarů, ale jeho výkonnost šla loni dolů. Joshua se zase vracel po zdravotních problémech a s platem přes 3 miliony ročně na tři roky dopředu by mohl být obtížně obchodovatelný.

Pokud se ale Allvinovi podaří něco vyřešit, na trhu stále zůstávají zajímavá jména. Mezi útočníky jsou volní například Jack Roslovic a Victor Olofsson. První jmenovaný zaznamenal v dresu Caroliny 22 branek a 39 bodů, ale v play-off ztratil důvěru trenérů a na některé zápasy se nedostal ani do sestavy. Olofsson, který loni hrál za Vegas, se také ukázal jako solidní střelec, 15 gólů a 29 bodů ve 56 zápasech, k tomu čtyři body v devíti utkáních play-off.

Z obránců jsou na trhu stále Matt Grzelcyk, Jani Hakanpää nebo Oliver Kylington.

