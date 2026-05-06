Canucks mění tvář. Höglander odchází do Nashvillu, přichází rodák Gallagher

30. června 11:00Denisa Veselá
Jeden odchod a velký návrat domů. Management Canucks pokračuje v přestavbě kádru a posílá Nilse Höglandera do Predators. Místo něj přivádí z Montrealu zkušeného lídra Brendana Gallaghera.
Generální manažer Vancouveru Canucks Ryan Johnson má za sebou rušné dny. V rámci probíhající přestavby týmu, kde je hlavní prioritou hromadění draftových voleb a správa platového stropu, udělal klub dva zásadní kroky. Tím prvním byl trejd pětadvacetiletého švédského útočníka Nilse Höglandera do Nashvillu Predators, za kterého Canucks získali volbu ve 3. kole draftu v roce 2029.
Höglander přitom v sezóně 2023/2024 prožil průlomový rok, když nastřílel 24 gólů. V uplynulém ročníku se však trápil, v 38 zápasech posbíral jen 5 bodů (2+3) a čtrnáctkrát zůstal jen zdravým náhradníkem. Jeho smůlu odstartovala už v předsezónním kempu zlomenina kotníku. Švédský křídelník sice platil za skvěle fyzicky připraveného dříče s obrovskou snahou, který dokázal skvěle napadat, jenže mu chyběla herní vyrovnanost a vyšší hokejové IQ. Když neměl svůj den, stával se z kreativního hráče spíše bojovníkem do čtvrté lajny, což bývalý trenér Rick Tocchet trestal i usazením na tribunu. Höglanderovi zkrátka scházela lepší poziční hra, větší přímočarost v koncovce a schopnost pravidelně bodovat. Generální manažer týmu Ryan Johnson k jeho odchodu poznamenal: „Získání další volby v draftu je pro nás důležité, protože se nadále snažíme hromadit aktiva pro naši přestavbu.“
Höglanderovo místo v sestavě obratem zaplní zkušený čtyřiatřicetiletý bojovník Brendan Gallagher. Toho Canucks získali z Montrealu Canadiens prakticky za nic. Klíčovým faktorem trejdu bylo, že si Canadiens ponechají 50 % Gallagherova platu, což znamená, že Vancouveru zatíží platový strop jen částkou 3,25 milionu dolarů. Zkušeného veterána, který nastoupí do své 15. sezóny v NHL, čeká poslední rok z šestiletého kontraktu.
Pro Gallaghera, který vyrostl v blízkém Tsawwassenu a hrál juniorku za Vancouver Giants, jde o návrat domů. V Montrealu strávil 14 sezón, odehrál přes 900 zápasů a stal se ikonou. V poslední době však jeho herní vytížení klesalo. Sám hráč, který v červenci očekává narození druhého potomka, přiznal, že rodina byla prioritou číslo jedna. Zároveň se těší na návrat ke svému typickému stylu. „Rád bych se vrátil k tomu, že budu střílet z každé pozice a motat se víc kolem brankoviště. Chtěl bych se ke své identitě vrátit a uvidíme, co se stane,“ přiznal pro The Athletic.
Manažer Vancouveru si od příchodu veterána slibuje herní i morální vzpruhu mladého týmu. „Brendan má skvělý charakter a je to velmi dobrý hokejista,“ uvedl Johnson v prohlášení na webu týmu. „Líbí se nám způsob, jakým bojuje a jde příkladem. Přivedení veteránů, jako je Brendan, nám pomůže nastavit standard, který mohou naši mladší kluci následovat. Jsme nadšení, že získáváme někoho, kdo má vazby na oblast Lower Mainland, chce hrát zde za Canucks a z vlastní zkušenosti ví, jak vášnivé fanoušky ve Vancouveru máme. Pro náš hokejový klub je to důležitá akvizice.“
Pro management Vancouveru dávají tyto dva po sobě jdoucí kroky dokonalý smysl. Klub se velmi elegantně zbavil posledních dvou let Höglanderovy smlouvy, která platový strop zatěžovala třemi miliony dolarů ročně, a uvolněné místo v sestavě okamžitě zaplnil někým, kdo týmu přinese mnohem víc než jen body na ledě. Canucks získali lídra s obrovským vlivem na kabinu i lokální trh. Gallagherův příchod potvrzuje, že přestavba ve Vancouveru není jen o honbě za mladými talenty, ale především o budování charakteru uvnitř kabiny.