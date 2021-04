Canucks se chystají zpět do hry. Mimo ale zůstává Pettersson

Letošní sezona National Hockey League je kvůli koronaviru velmi specifická. Hráči musí dodržovat přísná opatření, přesto se ale stane, že si covid k některému z týmů cestu najde. Vyprávět by mohl třeba Vancouver.

Buffalo, Colorado, Dallas, Montreal, New Jersey či Philadelphie. Do společnosti týmů, které se musely vypořádat s vynucenou pauzou se zařadili také hokejisté Vancouveru. Dohromady už letos liga kvůli covidu přesunula třiapadesát zápasů.

Canucks nyní čeká velice náročný zbytek sezony. Kvůli koronaviru totiž Vancouver osmnáct dní nehrál soutěžní utkání a většinu času ani netrénoval. Načasování vůbec kanadskému klubu nepřálo, z té rutiny vypadli v době, kdy se blíží konec základní části.

Pozitivně testováno bylo dvaadvacet hráčů a členů realizačního týmu. V tuto chvíli by měli být na covidové listině Nate Schmidt a Jake Virtanen, u dalších hokejistů se bude postupovat podle toho, jak se po koronaviru budou cítit. Někteří se potýkali s horším průběhem.

„Někteří kluci se cítili v pohodě, někteří dobře, ale pak tu byli asi tři, kteří se ještě necítili natolik dobře, aby začali s tréninkem. Měli bychom ale mít většinu k dispozici, vyjma tří nebo čtyř hráčů,“ řekl generální manažer Jim Benning.

První trénink měly Kosatky na programu začátkem tohoto týdne a zúčastnilo se jej deset hráčů. Aktuálně už schází méně hráčů, na ledě se svými svěřenci ale stále nebyl ani hlavní trenér Travis Green.

„Doufá, že až se zase vrátíme do hry, tak bude opět na střídačce. Udělá pro to vše, co je v jeho silách,“ předává vzkaz od šéfá lavičky Benning.

Jedním z uzdravených je kapitán Bo Horvat, jenž je se svými spoluhráči připraven zabojovat o postup do vyřazovací části. „Jsme připraveni, chceme vyhrát. Lidé mohou říkat co chtějí, ale to jen přikládají do ohně. Chceme dokázat, že se mýlí.

Zpět do akce se mužstvo vrátí v pondělí 19. dubna, kdy od 01:00 středoevropského času přivítá na domácím ledě Toronto.

Aby toho nebylo málo, Vancouver se bude muset obejít bez mladé hvězdy

Elias Pettersson se potýká se zraněním v horní části těla a nejen, že se do pondělí nestihne vyléčit, rekonvalescence by dokonce mohla trvat až do konce sezony. Je tedy možné že v tomto ročníku už do hry nezasáhne.

