Canucks v potížích. Jsme na tom bídně, zní z kabiny

Ne, tohle rozhodně není start do sezony, jaký si ve Vancouveru představovali. Oproti minulé sezoně mají Canucks lepší tým, lepší rozpis a jsou téměř bez zranění. I tak je ale vstup do letošního ročníku bídný. Všechno korunovaly poslední tři zápasy na kluzištích soupeřů, ve kterých byly Kosatky přestříleny v poměru 6:19.

Přitom to po šňůře domácích zápasů vypadalo nadějně. Canucks v těchto utkáních dobře bránili a ve hře pět na pět soupeře přehrávali, avšak potopily je hry v početních (ne)výhodách. Vancouver má totiž jednoznačně nejhorší oslabení. Na dně tabulky se krčí s 62,3 % úspěšností.

A pokud se nějaký fanoušek díval na alespoň jeden z posledních tří zápasů, musel jenom kroutit hlavou. 1:7 proti Coloradu, 4:7 proti Vegas a 1:5 proti Anaheimu. Nepěkné výsledky po nepěkných výkonech.

„Nevzdáváme to. Věříme si,“ říká však Tyler Motte.

Na papíře mají Canucks více než solidní tým. Uznejte sami – Demko, Hughes, Ekman-Larsson, Myers, Boeser, Garland, Pettersson, Horvat... Fanoušci tak začínají vidět chybu v trenérovi. Travis Green na jaře ale podepsal novou smlouvu a vedení mu tím vyjádřilo důvěru. Dá se tak odhadnout, že jeho pozice ještě kritická není.

„Jsem si jistý, že se z toho dostaneme,“ řekl Green po posledním výprasku od Ducks. „Prvně ze všeho nám musí pomoct oslabení. Všechno to do sebe pak zaklapne. Kluci, co jsou zvyklí bodovat, se do toho zase dostanou. Obránci se taky zlepší. Zatím to nejde tak, jak bychom chtěli, ale jsem si jistý, že tohle období zvládneme.“

Nutno dodat, že na produktivitu od svých nejlepších útočníků se zatím Canucks spolehnout opravdu nemohou.

Takový Elias Pettersson ještě nedal gól při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Kapitán Horvat si v posledních třech utkáních nezapsal ani bod, Conor Garland jedinou asistenci. Brankář Demko ve svých dvou utkáních na zmiňovaném výjezdu naprosto propadl. Proti Coloradu zakončil zápas s procentuální úspěšností zákroků na číslovce 76,9, proti Vegas 82,1.

„Takhle hrát fakt nechceme,“ dodal jeden z vůdců týmu Tyler Myers. „Ani v jednom ze tří zápasů jsme nehráli tak, jako bychom chtěli vyhrát. Jako tým musíme najít odpověď na to, když nám v zápase něco nejde. Musíme na tom makat jako jeden muž.“

Nejbližší příležitost, jak poslední blamáž odčinit, budou mít Canucks v noci na čtvrtek, kdy doma přivítají Colorado.

