Canucks větří šanci. Chtějí posilnit a útočit na nejvyšší příčky

Vancouver hodil minulou sezonu za hlavu a v té současné hraje parádně. Vyhřívá se v popředí tabulky a poslouchá chválu svých fanoušků. Nechce však usnout na vavřínech. Naopak, chce výš. I proto se rozhlíží po trhu a přemýšlí, kým posilít současný kádr.

Vše naznačila už úterní výměna, kdy Vancouver uvolnil místo na soupisce a získal určitou flexibilitu v platovém stropu tím, že přesunul útočníka Anthonyho Beauvilliera do Chicaga Blackhawks za volbu v pátém kole draftu.

Co s uvolněnými prostory?

Není žádným tajemstvím, že Vancouver by rád posílil svou modrou čáru, a jak kanadská média informovala na začátku tohoto měsíce, Canucks projevili jakousi míru zájmu o obránce Calgary Flames Chrise Taneva a Nikitu Zadorova, kterým oběma končí na konci sezony smlouvy.

"Stále hledáme způsoby, jak vylepšit náš tým," řekl Allvin při rozhovoru s novináři po úterní výměně. "Když se objeví šance jako u přestupu Beauvilliera, mluvíme o tom a cítili jsme, že je tu pro něj dobrá příležitost posunout se dál a pro nás získat místo pod platovým stropem.“

"Určitě se na to podíváme blíž a zjistíme, jaké máme možnosti z hlediska budoucích výměn a jestli má něco smysl," dodal Allvin.

Canucks mají v rámci listiny zraněných hráčů další prostor pod platovým stropem, a to i po návratu obránce Carsona Soucyho po zranění. Jakékoli větší posily by však pravděpodobně vedly k odchodu dalšího hráče s velkou smlouvou.

"S týmy se pořád jedná," řekl Allvin. "Někdy to trvá déle, někdy to jde rychleji. Ale stále hledáme možnosti, jak by šel tým posílit.“

Problémem je, že Canucks už nebudou mít moc co nabídnout. Hráči, kterým končí smlouvy, buď nemají velkou hodnotu, nebo patří do jádra týmu, do kterého vedení z pochopitelných důvodů nechce sahat.

Allvin a spol. totiž pod sebou mají fungující tým, který je momentálně na druhém místě konference.

