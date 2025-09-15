NHL.cz na Facebooku

Capitals a Red Wings odhalili nové dresy: Washington křičí, Detroit slaví sto let

16. září 9:30

David Zlomek

Fanoušci NHL se dočkali velké porce nostalgie. Washington Capitals a Detroit Red Wings odhalili nové speciální dresy pro sezonu 2025/26 a postaraly se o pořádný rozruch. Oba celky vsadily na návrat ke kořenům, na historii a na ikonické symboly, které si fanoušci spojují s velkými momenty klubů.

V hlavním městě USA se vrací legendární “Screaming Eagle”. Logo, které symbolizovalo éru Petera Bondry nebo Olaf Kölziga, se objevilo už loni na retro dresech v černo-bronzové variantě, ale tentokrát přichází ve vlasteneckém červeno-bílo-modrém provedení. Dres má bílé ramena, klasické pruhy a přepracované nášivky s Kapitolskou kupolí. Oproti verzi z roku 2020 dostal logo i jemnější detaily a působí dynamičtěji. Capitals v něm odehrají 15 domácích zápasů, poprvé už 17. října proti Minnesotě.

„Je to krásná kombinace moderního designu a respektu k historii. Screaming Eagle je srdcovka pro spoustu fanoušků a my věříme, že je to bude bavit,“ řekl obránce John Carlson po týmovém focení. Reakce fanoušků na sociálních sítích jsou zatím nadšené, nová verze dresu je vnímána jako elegantní návrat ke starým časům, ale zároveň fresh a moderní.

Detroit Red Wings se rozhodli svou novinku pojmout ještě slavnostněji, klub slaví 100 let od svého založení a při této příležitosti představil “Centennial” edici dresů. Design kombinuje prvky všech historických etap klubu: na kalhotách se objevuje logo “Cougar D”, pruhy připomínají éru Detroit Falcons a na rukávech jsou nášivky v barvě staré kůže. Čísla na zádech mají font inspirovaný dresem z 20. let a na vnitřním lemu jsou vyšitá všechna mistrovská léta.

