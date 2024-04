Capitals čelí vyřazení. Dáme do toho vše, zní z kabiny

Washington v prvním kole play off bojuje s nejlepším týmem základní části. Newyorští Rangers potvrzují roli favorita a jsou krok od postupu do dalšího kola. Z kabiny Capitals je cítit odhodlání a rozhodně budou bojovat.

Do vyřazovacích bojů se Washington probojoval až na poslední chvíli. Musel vyhrát poslední tři duely základní části, aby si postup zajistil. Nakonec do play off prošel z pozice druhé divoké karty a do prvního kola dostal nejhoršího možného soupeře, nabuzené vítěze základní části.

„Musíme jen držet hlavu vzhůru a bojovat. Letos jsme byli hodněkrát dole. Mám tuhle partu moc rád, dáme do toho všechno a příští zápas to otočíme,“ burcuje před čtvrtým zápasem John Carlson.

Capitals však čeká při cestě k potencionálnímu srovnání série ještě hodně dlouhá a trnitá cesta. V historii NHL se otočka série ze stavu 0:3 podařila jen čtyřikrát, neúspěšných pokusů o tento málo vídaný kousek bylo 202. Naposledy se to podařilo před deseti lety, když v prvním kole bojů o Stanley Cup LA Kings porazili San Jose Shakrs.

„Nic to nezmění na tom, čím jsme si prošli v posledních dvou měsících, po větší část návratu z All-Star přestávky. Nesnažíme se vyhrát sérii. Snažíme se vyhrát jeden hokejový zápas, a tak se budeme připravovat,“ řekl trenér Capitals Spencer Carbery.

Problémem jsou zejména speciální týmy. Přesilovka Capitals vypadala dobře ve druhém zápasu, ale velmi často v nich pálí soupeř. Ve druhém zápasu obral Ovečkina o kotouč Zibanejad, útočnou akci zakončoval K'Andre Miller. Ve třetím duelu v oslabení pálil Braclay Goodrow. Oba góly se později ukázaly jako vítězné. Ve vlastním oslabení Capitals také příliš neexcelují.

„Je to trochu škoda, protože přesně víme, co máme dělat, jak budou hrát. Máme dobré nápady a nahrávky, ale pořád se nám nedaří dostat puk do branky,“ řekl kapitán Washingtonu Alex Ovečkin.

Hráči Washingtonu však mají problém se skórováním v rovnovážném stavu. V každém zápase se prosadili pouze jednou, velkou zásluhu na tom má výborně chytající Igor Šesťorkin, ale také nevelká ofenzivní síla Capitals. Už v základní části stříleli v průměru 2,6 branek na zápas, což je v celé NHL řadilo na 28. pozici.

„My máme velký problém vlastně úplně se vším. Ať už je to střelba, nebo jde o to udělat pár přihrávek navíc. V přesilovkách je to hodně vidět. Není to nedostatek snahy. Kluci se snaží. Jde jen o to, že jsme v ofenzivě velmi omezeni v tom, co dokážeme s pukem udělat,“ popsal kouč.

Čtvrtý zápas čeká Capitals v noci na pondělí. „Musíme vyhrát první zápas. Vzít to po třetině, po střídání, otočit vývoj na naši stranu. Jakmile vyhrajete jeden zápas, může se stát cokoli, ale musíme být lepší. Vstřelit nějaké góly. V dalším zápase musíme být před domácími fanoušky dobří,“ řekl útočník Tom Wilson.

