Capitals hledají trenéra. Mezi favority Gallant či asistent z Tampy Bay

Peter Laviolette sice vyhozen nebyl, nicméně Washington mu ani neprodloužil smlouvu. Dále tak pokračuje „polopřestavba“. Tým rozprášen není, ale hodně se změní. Otázkou zůstává, kdo ho povede z trenérské lavičky.

„Jsme teprve na začátku,“ řekl k hledání nového lodivoda generální manažer organizace Brian MacLellan. „Spousta týmů stále hraje. Je tu spousta trenérů, se kterými chceme ještě mluvit. Budeme sledovat play off, uvidíme, co se v něm stane. Zaměřili jsme se i v něm na několik osob, které si pozveme, promluvíme si s nimi a na základě toho vytvoříme plán.“

MacLellanova citace dává za pravdu několika zvěstem, které hovoří o tom, že na jejich užším seznamu je například Spencer Carbery, asistent trenéra Toronto Maple Leafs a také bývalý šéf střídačky farmy Capitals Hershey Bears.

Použití slova play off bez upřesnění, o jakou ligu se jedná, by také mohlo znamenat, že MacLellan má zájem jednat se současným trenérem Bears Toddem Nelsonem, který úspěšně rozvíjí některé perspektivní hráče týmu v AHL a v minulosti měl zkušenosti s trénováním v NHL.

Pierre LeBrun z The Athletic minulý týden informoval, že na pohovor s MacLellanem přijde také bývalý kapitán Capitals a asistent trenéra Tampy Bay Lightning Jeff Halpern. Halpern, který se v Tampě specializoval na práci s útočníky, vyhrál jako člen štábu Jona Coopera dva Stanley Cupy.

V úvahu podle zámořských médií připadá i bývalý hlavní trenér New York Rangers Gerard Gallant, s nímž Capitals vedli rozhovor na téma volné pozice už před třemi lety.

Jak je vidět, spektrum, ve kterém Capitals vybírají, je poměrně široké. Dívají se po mladých trenérech s potenciálem, nezavrhují ale ani zkušené bardy.

Padlo totiž i jméno Bruce Boudreaua. Caps vstupují do přechodné fáze a není zaručeno, že MacLellanova strategie přestavby za pochodu přinese okamžité výsledky. To je riskantní pro potenciálního trenérského nováčka, kterým by byl Spencer Carbery nebo Jeff Halpern.

Boudreau má naopak zkušenosti s nastartováním stagnujících týmů. A 68letý oblíbenec fanoušků má také bohatou zkušenost s Washingtonem, kde trénoval v období 2007-2012.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+