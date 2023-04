Osmkrát. Tolikrát se za sebou Washington dostal do play off. Tato šňůra v této sezoně stoprocentně skončí, Washingtonu nezahrály do karet výsledky z dnešní noci. „Teď už s tím nic neuděláme,“ lituje trenér Pete Laviolette.

Aby existovala ještě teoretická šance, museli Capitals dnes v noci fandit Buffalu nebo New Jersey. Zatímco Devils naprosto zdemolovali Penguins, Buffalo s Floridou prohrálo, a tak je jasno. Ovečkin a spol. se letos do play off nepodívají.

Posledním ročníkem, kdy play off probíhalo bez Capitals, byl 2013/14. A přišla po něm velká čistka. Tehdy se s organizací loučil trenér i generální manažer. Něco takového se asi letos nedá čekat, nicméně faktem je, že pod Laviolettem Capitals nevyhráli ani jednu sérii play off a bodově jsou na tom nejhůře za posledních šestnáct sezon.

Zkušený trenér je v posledním roce své smlouvy, která zatím nebyla prodloužena. Bude zajímavé sledovat, jestli bude, jelikož Washington nemíří do plné přestavby. Alespoň do doby, než Ovečkin překoná Gretzkyho rekord.

„Neudělali jsme to, co byla potřeba,“ hlesl Laviolette. „Můžeme tomu říkat, jak chceme. Byli jsme v situacích, kdy jsme mohli vyhrát, udělat krok dopředu, získat nějakou formu, ale to se nám nepodařilo. V tomto smyslu je to asi zklamání.“

Jedním z faktorů, proč dopadla sezona Washingtonu neúspěchem, bylo velké množství zraněných. Kupříkladu celou první půlku základní části chyběla dvojice útočníků Tom Wilson a Nicklas Backstrom, téměř čtyřicet utkání pak zmeškal John Carlson kvůli hororovému zranění oka.

Na to se ale Laviolette nechtěl vymlouvat. „S tím nikdo nic nenadělá,“ pokrčil rameny. „Jediné, co můžeme ovlivnit, je to, jak tvrdě makáme na tréninku. Být připraveni na zápasy a udělat vše pro to, abychom je vyhrávali. A to jsme asi nedělali dost dobře. Myslím, že když začnete hledat důvody, proč se něco nepovedlo, hledáte jen a jen výmluvy.“

Kabina Capitals půjde do další sezony se stejným cílem, ale v jiném složení. Kádr během chvilky opustily dlouholeté stálice Orlov, Hathaway, Eller, Johansson či Gustafsson, v létě dobíhají kontrakty Hagelinovi či Irwinovi.

