Capitals se budou stěhovat do Virginie! Pravděpodobně už bez Ovečkina

Zámořská televizní stanice ESPN informuje, že Ted Leonsis připravuje stěhování washingtonských Caps do virginské Alexandrie. Vlastník vítězů Stanley Cupu z roku 2018 hodlá na stejnou adresu přesunout také svůj basketbalový klub Washington Wizards. Má tam totiž vyrůst nový areál, jehož dominantou bude multifunkční aréna. Pro hokejisty i košíkáře by to znamenalo přesun zhruba o deset kilometrů, změnu názvu, loga či barev tedy nečekejte.

Capital One Arena?

To je domov obou Leonsisových klubů od roku 1997.

Po třiceti letech dojde s největší pravděpodobností ke změně. Leonsis má své plány údajně oficiálně zveřejnit tuto středu na tiskové konferenci v Alexandrii (Serverní Virginie).

Po boku bude mít guvernéra státu Virginia Glenna Youngkina.

Právě v Alexandrii se chystá ona výstavba, které dali zelenou už virginští zákonodárci, byť se stále čeká ještě na souhlas od valného shromáždění.

Stěhování by mělo nastat v roce 2027. V době, kdy už Alex Ovečkin nebude mít platnou současnou smlouvu a bude slavit dvaačtyřicetiny.

A hlavně ve chvíli, kdy bude mít Leonsis možnost odstoupit od dalšího pronájmu Capital One Areny, o kterou už nestojí i přes politicky prosazovanou rekonstrukci a modernizaci.

„Vyčleníme na to 500 milionů dolarů. Je to naše nejlepší a finální nabídka, kterou chceme udržet Capitals a Wizards tam, kde jsou doma,“ prohlásil washingtonský starosta Muriel Bowser.

Leonsis ale podle všeho vidí budoucnost svých klubů jinde.

Mimo halu, kde Caps získali klíčové výhry na cestě pro svůj první (a zatím poslední) Stanley Cup. A kde Ovečkin možná překoná jeden z největších sportovních rekordů.

A kde v barvách Čarodějů kouzlil Michael Jordan.

V Alexandrii.

