Caps sází na Vaněčka se Samsonovem. Přivést někoho na stejné úrovni nemělo smysl

Washington šokoval výměnou Anthonyho Manthy a ještě víc tím, co za něj dokázal obětovat. Dal tím najevo, jak moc touží v krátké době zažít ještě aspoň jednou pohárovou radost. Potřeba k tomu ovšem bude také jistý výkon brankovišti, o němž se v hlavním městě USA rovněž spekulovalo. Capitals nakonec tento post neposílili.

Do play off vsadí na dosavadní tandem Vítek Vaněček – Ilja Samsonov.

Čech a Rus táhnou proti plánu mužstvo už základní částí. Caps přišli těsně před startem sezóny o Henrika Lundqvista, který nedávno potvrdil, že letos už návrat nestihne. Čtyřiadvacetiletý Samsonov se ocitnul na covid listině a osud mužstva tak převzal zpočátku o rok starší Vaněček.

Teprve časem se k němu připojil uzdravený kolega. Ne že by se Washington musel o post v brance vyloženě obávat, na druhou stranu průměrná procentní úspěšnost obou gólmanů patří k nejhorším mezi týmy postupující šestnáctky. Jistá nezkušenost je znát. Takže se napjatě čekalo, zda nepřijde na poslední chvíli ostřílenější gólman.

„Dívali jsme se na to,“ přiznal generální manažer Brian MacLellan.

Nakonec ale zůstalo vše při starém. „Myslím, že oba naši kluci chytají dobře a zlepšují se. Vítek byl docela dobrý. Taky Samsonov jde nahoru. Je těžké přivést chlapa a postavit ho před ně. Kdyžtak máme Craiga Andersona v taxi squad a Phoenixe Copleyho v Hershey.“

Přivést novou tvář by byl risk. Riskem je ovšem i nechat všechno na dva v play off neprověřené muže. Udělat něco bylo v tomto případě stejně riskantní jako neudělat nic. Je fér si přiznat, že gólmani jako David Rittich nebo Devan Dubnyk by asi nenabídli zásadně vyšší kvalitu.

Podobně se vyjádřil trenér. „Naši brankáři chytají docela dobře. Když už jsme nějakou noc nebyli úspěšní, bylo to spíš kvůli práci před nimi než kvůli nim. Jít a přivést někoho na stejné úrovni nedávalo smysl. Kluci jsou součástí týmu, nenahlížíme na ně jako na nováčky,“ řekl těsně po závěrce přestupů v rádiu kouč Peter Laviolette.

Řada mužstev vyhrála Stanley Cup s mladými gólmany. Naposledy St. Louis Blues v roce 2019 s nováčkem Jordanem Binningtonem. Na kterého z mladíků vsadí Capitals? Vaněček (2,60 obdržené branky na zápas a 91,3 % úspěšnosti zákroků) zatím vykazuje lepší čísla než Samsonov (2,83, 89,9%).

