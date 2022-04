Caps zničili Flyers 9 góly, Matthew Tkachuk nasázel Krakenům hattrick

V noci se odehrálo hned 14 zápasů. Za zmínku stojí především kanonáda ve Washingtonu, solidní otočka Calgary a fantastický výkon brankáře Gibsona.

BOSTON BRUINS – ST. LOUIS BLUES

2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Šestá výhra Blues v řadě

Blues přijeli na stadion Bruins po necelých třech letech a dokázali jej vyloupit. V první minutě zápasů byly k vidění hned dva góly, domácí byli v ofenzívě velmi aktivní, ale skvěle chytající Husso zlikvidoval hned 39 střel.

Branky a nahrávky

1. Bergeron (Marchand, Forbort), 17. McLaughlin (Haula, Clifton) – 1. Perron (O'Reilly, Saad), 36. Krug (Schenn, Perron), 39. Tarasenko (Thomas, Bučněvič), 50. Tarasenko (Bučněvič, Krug)

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 57:54

Ville Husso (STL) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:16

Tři hvězdy utkání

1. Vladimir Tarasenko (STL) 2+0

2. Torea Krug (STL) 1+1

3. Pavel Buchnevic (STL) 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS – BUFFALO SABRES

2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Buffalo překvapilo Toronto

Pravděpodobně největší překvapení noci se zrodilo v Torontu, kam přijelo Buffalo. V poměrně defenzivně laděném zápase dokázali Sabres nasázet hned pět branek z pouhých osmadvaceti střel, brankář Kallgren tak nezažil příliš úspěšnou noc.

Branky a nahrávky

23. Liljegren (Nylander, Rielly), 49. Kerfoot (Rielly, Engvall) – 8. Okposo (Olofsson, Dahlin), 30. Thompson (Tuch, Jokiharju), 45. Skinner (Tuch), 46. Dahlin (Olofsson, Asplund), 58. Asplund

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Erik Kallgren (TOR) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:35

Craig Anderson – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:32

Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Dahlin (BUF) 1+1

2. Alex Tuch (BUF) 0+2

3. Craig Anderson (BUF) 24 zákroků

FLORIDA PANTERS – ANAHEIM DUCKS

3:2pp (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)

Anaheim dvakrát vedl, nakonec v prodloužení padl

Fantastický John Gibson v bráně Anaheimu dnes musí být ve snech několika forvardů Floridy. A budou to spíše noční můry. V zápase si totiž připsal hned 52 úspěšných zákroků a značně tak pomohl alespoň k bodu pro Ducks.

Branky a nahrávky

22. Duclair (Verhaeghe, Barkov), 51. Duclair (Reinhart, Giroux), 64. Huberdeau – 8. Terry (Zegras, Grant), 38. Grant (Drysdale, Henrique)

Statistické okénko

Střely na bránu: 55 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 63:41 John Gibson (ANA) – 52 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,5 %, odchytal 63:41

Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 12:15

Dominik Simon (ANA) – 0+0, +0 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 5:19

Andrej Šustr (ANA) – 0+0, +0 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 17:39

Tři hvězdy utkání

1. Anthony Duclair (FLA) 2+0

2. John Gibson (ANA) 52 zákroků

3. Jonathan Huberdeau (FLA) 1+0

NEW YORK RANGERS – CAROLINA HURRICANES

2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Skvělá třetí třetina pomohla Canes ke dvěma bodům

V zápase dvou týmů z předních příček Východní konference se nakonec radovali hráči Caroliny. Zápas byl dlouho vyrovnaný, hosté však vstoupili lépe do třetí třetiny a ve 47. minutě už vedli o dva góly. Toto manko Ranges smazat nedokázali.

Branky a nahrávky

22. K'A. Miller (Zibanejad, Vatrano), 59. Kreider (Copp, Fox) – 34. Svečnikov (Jarvis, Aho), 42. Jarvis (Aho, Skjei), 47. Staal (Skjei, Fast), 60. Aho (Svečnikov, Teräväinen)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 58:26

Frederik Andersen (CAR) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 59:44.

Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:58.

Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) 1+2

2. Seth Jarvis (CAR) 1+1

3. Chris Kreider (NYR) 1+0

WASHINGTON CAPITALS – PHILADELPHIA FLYERS

9:2 (3:1, 2:0, 4:1)

Washington zničil Letce

Washington nalétl na svého soupeře ve velkém stylu, už ve 14. minutě měl na svém kontě tři góly. Střídání brankáře Harta však příliš nepomohlo, jeho nástupce Jones kapituloval hned šestkrát.

Branky a nahrávky

7. Ovečkin (Sheary, Kuzněcov), 12. Oshie (Carlson, Bäckström), 14. Fehérváry (Dowd, Hathaway), 27. Eller (Mantha, Wilson), 36. Sheary (Kuzněcov, Ovečkin), 44. Irwin (Schultz, Larsson), 46. Eller (Mantha, van Riemsdyk), 53. Hathaway (Schultz, Irwin), 58. Larsson (Schultz, Dowd) – 12. van Riemsdyk, 57. van Riemsdyk (Hayes, Brink)

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 16 – 28

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost zákroků 90,5 %, odchytal 59:03

Martin Jones (PHI) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost zákroků 77,8 %, odchytal 40:00

Carter Hart (PHI) – 7 zákroků, 3 OG, úspěšnost zákroků 70,0 %, odchytal 20:00

Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (WSH) – na lavičce, do utkání nezasáhl

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +3 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 19:40

Tři hvězdy utkání

1. Lars Eller (WSH) 2+0

2. Johan Larsson (WSH) 1+1

3. Matt Irwin (WSH) 1+1

DETROIT RED WINGS – OTTAWA SENATORS

1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Stützle pomohl třemi body k vítězství Senators

Ani jeden tým už do play off letošní sezóny zasáhnout nemůže, a tak to možná také vypadalo. Zápas byl dlouho velice vyrovnaný, v závěru ale Tim Stützle trefil dvakrát prázdnou branku a Senators zvítězili 4:1.

Branky a nahrávky

33. Bertuzzi (Seider, Raymond) – 20. Watson (Norris, Joseph), 36. Batherson (Del Zotto, Stützle), 59. Stützle (Holden), 60. Stützle (Watson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Thomas Greiss (DET) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 58:50

Anton Forsberg (OTT) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 21:26

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:20

Jakub Vrána (DET) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:24

Tři hvězdy utkání

1. Josh Norris (OTT) 0+1

2. Moritz Seider (DET) 0+1

3. Anton Forsberg (OTT) 24 zákroků

NEW YORK ISLANDERS – PITTSBURGH PENGUINS

5:4sn (3:1, 0:2, 1:1 – 0:0)

Crosbyho tři asistence nestačily, Palmieri rozhodl v nájezdech

Pittsburgh je již skutečně velmi blízko k tomu, aby si zajistil jistotu play off. Dnes se bodem opět posunul k vyřazovacím bojům. Atraktivní utkání dospělo až do samostatných nájezdů, kde se jako jediný prosadil Palmieri.

Branky a nahrávky

10. Parise (Barzal, Dobson), 13. Parise (Pageau, Pelech), 20. Bailey, 43. Bailey, rozh. náj. Palmieri – 6. Guentzel (Rakell, Crosby), 24. Heinen (Kapanen, Boyle), 39. Guentzel (Ruhwedel, Crosby), 46. Guentzel (Guentzel, Crosby)

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 47 | Přesilová hra: 1/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?‘

Ilya Sorokin (NYI) – 43 zásahů, 4 OG, úspěšnost 91,5 %, odchytal 65:00 Casey DeSmith (PIT) – 33 zásahů, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 64:28

Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:43

Tři hvězdy utkání

1. Ilja Sorokin (NYI) 43 zákroků

2. Josh Bailey (NYI) 2+0

3. Jake Guentzel (PIT) 2+1

MINNESOTA WILD – EDMONTON OILERS

5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Minnesota uhájila domácí prostředí před nebezpečným Edmontonem

I když měli hosté více střel na branku, góly padaly dlouho pouze na jedné straně, již ve 34. minutě vedla Minnesota 4:0. Oilers tak budou mít co dělat, aby ještě neztratili příčku zajišťující play off.

Branky a nahrávky

6. Gaudreau, 24. Fiala (Boldy, Kulikov), 30. Fiala, 34. Hartman (Kaprizov), 44. Hartman (Benn, Kaprizov) – 46. Draisaitl (Hyman, Barrie)

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 18 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Mikko Koskinen (EDM) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 59:24

Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (MIN) 2+0

2. Ryan Hartman (MIN) 2+0

3. Jonas Brodin (MIN) 0+0

NASHVILLE PREDATORS – SAN JOSE SHARKS

1:0pp (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0)

Trápení bezzubých Žraloků pokračuje, sedmá prohra v řadě

A že dnes skutečně bezzubí byli. Zápas po bezbrankové remíze dospěl až do prodloužení, kde se v 64. minutě prosadil po chytré přihrávce Ekholma Johansen. Predators tak zase o něco více utekli dotahujícímu Winnipegu.

Branky a nahrávky

64. Johansen (Ekholm, Forsberg)

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 18 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 63:18

Kaapo Kähkönen (SJS) – 40 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6 %, odchytal 63:18

Československá stopa v utkání

David Rittich (NSH) – na lavičce, do utkání nezasáhl

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, 2 TM, čas na ledě 19:18

Tři hvězdy utkání

1. Juuse Saros (NSH) 25 zákroků

2. Ryan Johansen (NSH) 1+0

3. Mark Borowiecki (NSH) 0+0

CHICAGO BLACKHAWKS – LOS ANGELES KINGS

2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Kings přerušili sérii proher

Los Angeles třikrát za sebou prohrálo a příčka zajišťující play off začala být nejistá. Na stadionu Blackhawks ale bylo od začátku lepším týmem a zaslouženě odváží dva body.

Branky a nahrávky

37. Raddysh (Kurashev, Toews), 57. Kane (Raddysh, Kurashev) – 8. Moore (Danault, Arvidsson), 11. Danault (Roy, Arvidsson), 37. Lizotte (Iafallo, Brown), 46. Spence (Kopitar, Kaliyev), 59. B. Lizotte (Brown, Edler)

Statistické okénko

Střely na bránu: 20 – 36 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Collin Delia (CHI) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 58:53

Jonathan Quick (LAK) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Phillip Danault (LAK) 1+1

2. Viktor Arvidsson (LAK) 0+2

3. Blake Lizotte (LAK) 2+0

CALGARY FLAMES – SEATTLE KRAKEN

5:3 (1:1, 0:2, 4:0)

Tkachuk hattrickem otočil zápas s Krakeny

Seattle vedl nad Calgary po dvou třetinách 3:1 a zdálo se, že tu budeme mít jedno z velkých překvapení noci. Domácí ale v poslední periodě přidali na otáčkách a duel dovedli do zdárného konce, postaral se o to především Tkachuk, jenž nasázel hattrick.

Branky a nahrávky

17. Tkachuk (Hanifin, Andersson), 44. Tkachuk (Gaudreau, Andersson), 46. Mangiapane (Lindholm, Mackey), 55. Hanifin (Stone, Backlund), 60. Tkachuk (Gaudreau) – 15. Donato (Beniers, Dunn), 24. Rask (Gourde, Lind), 38. Larsson (Wennberg, Donskoi)

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 22 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Jakob Markstrom (CGY) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 40:00

Dan Vladař (CGY) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00

Chris Driedger (SEA) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:24

Československá stopa v utkání

Dan Vladař (CGY) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00

Tři hvězdy utkání

1. Johnny Gaudreau (CGY) 0+2

2. Matthew Tkachuk (CGY) 3+0

3. Noah Hanifin (CGY) 1+1

DALLAS STARS – TAMPA BAY LIGHTNING

1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Hintz rozhodl bezbrankové utkání v 56. minutě

Dlouho to vypadalo, že Dallas s Tampou půjdou po bezbrankové remíze do prodloužení. Tomuto scénáři ale vystavil v 56. minutě stopku Roope Hintz. Stars tak odskočili Winnipegu, který se snaží dostat na pozice zajišťující play off.

Branky a nahrávky

56. Hintz (Pavelski, Robertson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (DAL) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:53

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 58:12

Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:49

Marian Studenič (DAL) 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:15

Ondřej Palát (TBL) 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:32

Jan Rutta (TBL) 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:30

Erik Černák (TBL) 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:19

Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) 1+0

2. Scott Wedgewood (DAL) – 24 zákroků

3. Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků

VANCOUVER CANUCKS – VEGAS GOLDEN KNIGHTS

5:4pp (1:1, 3:1, 0:2 – 1:0)

Canucks prodloužili sérii výher

Canucks i Golden Knights se v Pacifické divizi stále přetahují o pozici zajišťující play off. Ty zatím drží Kings, Oilers a Flames. V dnešním zápase Canucks zvládli především vstup do druhé periody, kde se dostali do dvoubrankového vedení, které pustili až v závěru. V 60. minutě srovnal Theodore při power play. Hned z kraje prodloužení ale vstřelil vítězný gól Hughes, a tak se domácí mohli radovat z plného počtu bodů, i když bylo Vegas celý zápas lepším týmem.

Branky a nahrávky

2. Horvat (Chiasson, Miller), 22. Podkolzin (Pettersson, Hughes), 24. Pettersson (Garland), 34. Richardson (Pettersson), 61. Hughes (Garland, Horvat) – 17. Martinez (Janmark, Kolesar), 25. Amadio (Marchessault, Karlsson), 46. Theodore (Dadonov, Martinez), 60. Theodore (Pietrangelo, Eichel)

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 45 | Přesilová hra: 2/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 41 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,1 %, odchytal 60:51

Robin Lehner (VGK) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:47

Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) 1+2

2. Shea Theodore (VGJ) 2+0

3. Quinn Hughes (VAN) 1+1

ARIZONA COYOTES – NEW JERSEY DEVILS

2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Úderná první lajna Devils úřadovala

V zápase dvou týmů ze spodu tabulky se více dařilo mírně favorizovaným Devils, kteří svého soupeře rozstříleli 6:2. Domácí musí mrzet hlavně poslední minuta druhé třetiny, kde inkasovali hned dvakrát.

Branky a nahrávky

2. Boyd (Schmaltz, Ritchie), 39. Schmaltz (Gostisbehere, Maccelli) – 11. Zetterlund (Hischier, Šarangovič), 26. Bahl (Bastian, Greer), 40. Tatar (Bratt), 40. Boqvist (Kuokkanen, Subban), 56. Šarangovič (Zetterlund, Hischier), 58. Šarangovič (Bahl, Hischier)

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 38 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 60:00 Nico Daws (NJD) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 60:00

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:26

Tři hvězdy utkání

1. Jegor Šarangovič (NJD) 2+1

2. Fabian Zetterlund (NJD) 1+1

3. Nick Schmaltz (DAL) 1+1

