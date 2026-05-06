Carlson a Anaheim? Hvězdný bek v Kalifornii zakotví natrvalo

10. května 12:00David Zlomek
John Carlson se v Anaheimu zřejmě zabydlel rychleji, než kdokoli čekal. Když ho Washington Capitals během uzávěrky přestupů vyměnili k Ducks, mluvilo se o něm především jako o hvězdné výpomoci pro play-off, která se v červenci stane nechráněným volným hráčem. Situace se však začíná dramaticky měnit.
Podle uznávaného insidera Chrise Johnstona z portálu The Athletic už obě strany zahájily dialog o tom, že by elitní obránce zůstal na západním pobřeží i po vypršení stávajícího kontraktu. „Anaheim Ducks vedou s Carlsonem oťukávací rozhovory o prodloužení smlouvy od chvíle, kdy ho získali z Washingtonu,“ uvedl Johnston s tím, že zájem o pokračování spolupráce je oboustranný.
Důvod, proč o něj Kačeři tak stojí, je patrný z každého střídání. Carlson od svého příchodu odehrál za Anaheim 25 zápasů, v nichž nasbíral úctyhodných 20 bodů, a v produktivitě obránců týmu ho překonává pouze mladý Jackson LaCombe. S průměrným časem 24:34 na ledě je navíc třetím nejvytíženějším hráčem mužstva v probíhajícím play-off.
Pro Washington byl březnový trejd šokem, který se těžko kousal i těm největším legendám. Carlson strávil v hlavním městě USA celých 17 let a byl druhým nejdéle sloužícím hráčem organizace. Sám Alex Ovečkin neskrýval emoce a v hodinách po oznámení výměny prohlásil, že šlo o nejtěžší den kariéry.
Fanoušci Capitals sice stále doufají v jeho letní návrat, ale generální manažer Chris Patrick je v tomto ohledu zatím velmi opatrný. „Je to bizarní, ale o Johnovi teď vůbec nemohu mluvit, protože je majetkem jiného týmu a bylo by to považováno za nedovolené vyjednávání,“ vysvětlil Patrick s odkazem na přísná pravidla ligy o tamperingu.