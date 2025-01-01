Carlson vstupuje do posledního roku smlouvy, jednání nikde. Zůstane ve Washingtonu?

19. září 9:30David Zlomek
John Carlson má před sebou možná nejdůležitější sezonu kariéry. Do ročníku 2025/26 totiž vstupuje v posledním roce osmileté smlouvy, kterou s Capitals podepsal už v roce 2018, a přiznal, že o prodloužení zatím s klubem vůbec nemluvil. „Myslím, že každý by chtěl mít jistotu,“ řekl novinářům ve čtvrtek. „Ale zatím o tom nepřemýšlím.“
Carlson působí klidně a soustředěně, i když jeho budoucnost zůstává otevřená. „Vždycky jsem se snažil soustředit na to, co můžu ovlivnit,“ dodal. „Liga je tvrdá, děje se spousta věcí, ale já se vždycky držel svého a staral se o to, co mám před sebou. Nemyslím, že se to změní. Jsem stejně natěšený jako kdykoli předtím.“
A má k tomu důvod, i ve svých 35 letech je stále klíčovým hráčem. V minulé sezoně nasbíral 51 bodů (5+46) v 79 zápasech a byl nejproduktivnějším obráncem týmu. Zároveň měl jedny z nejlepších pět na pět statistik v kariéře. Capitals s ním na ledě přehrávali soupeře ve všech hlavních metrikách a nastříleli 65 gólů, nejvíc ze všech obránců mužstva.
Carlson je už teď klubovou legendou, drží rekordy mezi beky ve všech hlavních kategoriích: 1 088 zápasů, 156 gólů, 569 asistencí a 725 bodů. Přesto generální manažer Chris Patrick naznačil, že klub se snaží omlazovat kádr a chce sledovat, jak se sezona vyvine, než se rozhodne o dalším kroku. „Je obrovskou součástí našeho týmu, měl skvělou sezonu a očekáváme, že příští rok bude mít další,“ řekl Patrick. „Ale dává smysl chvíli počkat a vidět, jak se věci vyvinou. Přecházíme do mladší fáze a musíme si být jistí, že kluci jsou na správných pozicích a že očekávání sedí.“
Capitals v posledních letech podepsali nové smlouvy s Martinem Fehervarym, Jakobem Chychrunem, Rasmusem Sandinem a Mattem Royem a mají plnou zásobu mladých beků v systému, včetně Vincenta Ioria, Ryana Chesleyho či Colea Hutsona. To všechno může ovlivnit Carlsonovu budoucnost. Podle AFP Analytics by jeho nová smlouva mohla vyjít na zhruba 6,9 milionu dolarů ročně na tři roky a Capitals by na ni měli mít prostor, po sezoně by se jim mělo uvolnit více než 36 milionů pod platovým stropem.
