Carolina a Isles potvrdili skvělou formu, Ottawa si vyšlápla na Toronto

Nedělní program čítal celkem šest utkání. Carolina a Islanders natáhli své vítězné šňůry. Ottawa si v rámci kanadské divize vyšlápla na Toronto. Souhrn všech zápasů z uplynulého hracího dne přinášíme níže!

MINNESOTA WILD vs. ARIZONA COYOTES

4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Minnesota uspěla ve čtvrtém duelu v řadě za sebou

Branky a nahrávky

27. Rask (Zuccarello, Kaprizov), 47. Bonino (Fiala, Parise), 52. Fiala PPG (Dumba, Brodin), 60. Eriksson Ek ENG (Parise, Bjugstad) – 14. Kessel

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 22 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95.5%, odchytal 60:00

Antti Raanta (ARI) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91.2%, odchytal 57:34

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (MIN), 2. Cam Talbot (MIN), 3. Jared Spurgeon (MIN)

Minnesota Wild vs. Arizona Coyotes – KARTA ZÁPASU

DETROIT RED WINGS vs. CAROLINA HURRICANES

1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Carolina prodloužila vítěznou šňůru na osm utkání

Branky a nahrávky

60. Mantha (Hronek, Glendening) – 36. Hamilton SHG, 42. Niederreiter (Aho, Slavin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Bernier (DET) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.8%, odchytal 56:04

Alex Nedeljkovic (CAR) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.2%, odchytal 59:45

Česká & slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:22

Filip Zadina (DET) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:33

Martin Nečas (CAR) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:24

Tři hvězdy utkání

1. Dougie Hamilton (CAR), 2. Nino Niederreiter (CAR), 3. Jonathan Bernier (DET)

Detroit Red Wings vs. Carolina Hurricanes – KARTA ZÁPASU

COLUMBUS BLUE JACKETS vs. DALLAS STARS

1:2 sn (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0 – 0:1)

Dallas v nájezdech oplatil Modrokabátníkům porážku

Branky a nahrávky

47. Werenski (Jones, Roslovic) – 15. Pavelski (Kiviranta, Gardner), rozh. náj. Radulov

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97.1%, odchytal 64:24

Jake Oettinger (DAL) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.7%, odchytal 65:00

Česká & slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:28

Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL), 2. Joonas Korpisalo (CBJ), 3. Alexandr Radulov (DAL)

Columbus Blue Jackets vs. Dallas Stars – KARTA ZÁPASU

NEW JERSEY DEVILS vs. NEW YORK ISLANDERS

2:3 sn (1:2, 1:0, 0:0 – 0:0 – 1:2)

Islanders si připsali již devátou výhru v řadě za sebou

Branky a nahrávky

6. Kuokkanen PPG (Palmieri, Severson), 37. Šarangovič (Subban, Kulikov) – 5. Bellows (Aho, Eberle), 20. Nelson (Leddy, Bailey), rozh. náj. Wahlstrom

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (NJD) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94.1 %, odchytal 65:00

Ilja Sorokin (NYI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.5 %, odchytal 64:20

Česká & slovenská stopa

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:10

Tři hvězdy utkání

1. Scott Wedgewood (NJD), 2. Oliver Wahlstrom (NYI), 3. Kieffer Bellows (NYI)

New Jersey Devils vs. New York Islanders – KARTA ZÁPASU

COLORADO AVALANCHE vs. LOS ANGELES KINGS

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Colorado uspělo ve třetím duelu po sobě

Branky a nahrávky

12. Kadri (Burakovsky, Renouf), 35. Burakovsky (Kadri, Saad), 38. Donskoi (Renouf, Ničuškin), 57. MacKinnon ENG (Rantanen, Landeskog) – 47. MacDermid (Kopitar, Iafallo)

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (COL) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.4%, odchytal 60:00

Calvin Petersen (LAK) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92.5%, odchytal 59:21

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

Bohužel není uvedeno v oficiálním zápise o utkání.

Colorado Avalanche vs. Los Angeles Kings – KARTA ZÁPASU

OTTAWA SENATORS vs. TORONTO MAPLE LEAFS

4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Joey Daccord dosáhl na svou první výhru v NHL

Branky a nahrávky

7. Tkachuk, 7. Dzingel (Bishop, Reilly), 25. Batherson PPG (Stützle, Tkachuk), 26. Batherson (Wolanin, Tierney) – 12. Hyman (Matthews, Rielly), 55. Hyman (Nylander, Tavares), 58. Tavares (Marner, Rielly)

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (OTT) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91.7%, odchytal 60:00

Michael Hutchinson (TOR) – 1 zákrok, 2 OG, úspěšnost 33.3%, odchytal 06:13

stř. Frederik Andersen (TOR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92.9%, odchytal 49:35

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Drake Batherson (OTT), 2. Zach Hyman (TOR), 3. Joey Daccord (OTT)

Ottawa Senators vs. Toronto Maple Leafs – KARTA ZÁPASU

