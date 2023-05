Carolina je ve finále Východní konference! Dallas poprvé v sérii vede

První série z druhého kola je u konce. Carolina dokázala v pěti zápasech dostat New Jersey do kolen a smrtící ránu mu zasadila v prodloužení. Blízko postupu je také Dallas, který se v sérii dostal poprvé do vedení.

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK DEVILS

3:2pp. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:1

Carolina je ve finále konference

Carolina byla v domácím prostředí znovu lepším týmem a nakonec dokázala dokráčet k vítězství, i když Devils bojovali až do poslední chvíle. New Jersey v pátém zápase dvakrát vedlo, v obou případech ale o svůj náskok přišlo. Konečné rozhodnutí přišlo v prodloužení, ve kterém poslal Hurricanes do finále Východní konference Jesper Fast.

Branky a nahrávky

21. Slavin (Martinook), 40. Burns, 68. Fast (Kotkaniemi, Gostisbehere) – 16. Mercer (Meier, M. McLeod), 28. Meier (Hamilton, J. Hughes).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 67:09

Akira Schmid (NJD) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 67:02



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:24

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07



Tři hvězdy utkání

1. Jesper Fast (CAR) – 1+0

2. Frederik Andersen (CAR) – 27 zákroků

3. Brent Burns (CAR) – 1+0

DALLAS STARS - SEATTLE KRAKEN

5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

STAV SÉRIE: 3:2

Dallas jde v sérii do vedení

Dallas se poprvé v této sérii dostává do vedení. Stars v pátém zápase dokázali naplno využívat svých šancí a to byl základ úspěchu. Seattle se zvládl ve druhé třetině vymanit z tříbrankové ztráty a dostal se na dostřel, poslední slovo za domácí ale měli v závěru Roope Hintz s Radkem Faksou.

Celek z Texasu se dostal do výhodné pozice a v příštím zápase si může zajistit postup do finále Západní konference.

Branky a nahrávky

4. W. Johnston (Ja. Benn), 6. Hintz (Harley, J. Robertson), 21. Pavelski (J. Robertson, Hintz), 52. Hintz (Pavelski, J. Robertson), 57. Faksa – 22. Larsson (Eberle, Kartye), 28. McCann (Gourde, Tanev).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:40



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) - 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21



Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) - 2+1

2. Joe Pavelski (DAL) - 1+1

3. Jason Robertson (DAL) - 0+3

