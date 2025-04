Carolina jede! Sedmá účast v play-off v řadě, ale co dál, dokáže konečně prorazit?

Carolina Hurricanes se v posledních letech stali synonymem pro stabilní výkony v NHL. Dříve tým, který se dostal do play-off jen sporadicky, nyní míří do vyřazovacích bojů už posedmé v řadě. Jenže zatímco dřív dokázali i z minima vytěžit maximum – vzpomeňme na Stanley Cup v roce 2006, současná verze Canes sice sbírá vítězství v základní části, ale na pohár si zatím nesáhla. Za posledních šest let navíc vypadla nejpozději ve druhém kole. Nad letošním tažením se zamyslel portál Sportsnet.

Než ale začne panika, je třeba uznat, že Raleighský tým opět ukázal, proč patří mezi špičku ligy. V březnu vyhrál 11 z 14 zápasů a s bodovou úspěšností 78,6 % byl nejlepší ve Východní konferenci. Přitom začátkem měsíce to vypadalo, že Canes spíš skládají zbraně. Mikko Rantanen, kterého získali v lednu z Colorada, po pár týdnech zamířil do Dallasu, protože se ukázalo, že v Carolině nechce dlouhodobě zůstat. Podobný příběh se odehrál už loni s Jakem Guentzelem, který přišel jako posila na play-off, ale v létě utekl jinam.

Přesto Carolina dokazuje, že její síla spočívá jinde než v nákladných trejdech. Sebastian Aho, klíčový útočník, byl jen druhokolový výběr draftu. Jaccob Slavin, opora obrany, dokonce až čtvrtokolový. Slavin se sice dlouho pohyboval mimo hlavní reflektory, ale když dostal šanci zahrát si za USA na turnaji 4 Nations Face-Off, ukázal všem, jak důležitým hráčem je. A zatímco Rantanenova sága plnila titulky, jiné, na první pohled nenápadné posily se začaly prosazovat. Taylor Hall, který přišel v rámci stejné výměny jako Rantanen, našel v Carolině druhý dech. A pokud je jeho forma překvapením, pak výkony Marka Jankowského jsou rovnou šokem. Tento centr čtvrté lajny, získaný na poslední chvíli z Nashvillu jen za volbu v pátém kole draftu, vstřelil už sedm gólů v 10 zápasech za Canes. Udržet takovou produktivitu dlouhodobě asi nebude reálné, ale už teď je jasné, že jeho příchod byl mistrovským tahem.

Nejen útok ale zažívá obrodu. Jackson Blake, draftovaný až ve čtvrtém kole v roce 2021, zakončuje svůj nováčkovský ročník ve velkém stylu – v posledních sedmi zápasech nasbíral šest bodů a momentálně hraje na první formaci. V obraně pak dochází ke generační výměně. Po letních odchodech Bradyho Skjeie a Bretta Pesceho a s blížícím se koncem kariéry čtyřicetiletého Brenta Burnse se chystají nastoupit nová jména. Scott Morrow a Alexander Nikishin sice letos ještě nemusejí hrát klíčové role, ale dlouhodobě se s nimi počítá jako s pilíři defenzivy.

Ať už jde o hráčské změny, nebo herní styl, Carolina zůstává miláčkem analytiků. Podle serveru Moneypuck drží nejlepší očekávané procento gólů (56,08 %) v celé lize a poslední tři sezony neskončila v tomto ukazateli hůř než třetí. A i když brankáři Hurricanes zatím nikoho nepřesvědčili, že jsou schopní dotáhnout tým k titulu, Frederik Andersen má za březen nejlepší úspěšnost zákroků (.939) v lize mezi gólmany s minimálně pěti starty. Carolina tedy nemá důvod přestat patřit mezi hlavní favority. Otázka ale zní: Bude tentokrát jejich cesta delší než jen pár týdnů v play-off?

