Carolina má políčeno na obránce. Z kola ven může třeba Mrázek

Carolina Hurricanes rozhodně patří mezi týmy, které mají šanci na Stanley Cup, a tak je logické, že budou chtít posílit. Podle generálního manažera Dona Waddella se Huriccanes budou snažit zvýšit konkurenci v obraně. Z týmu by pak mohl někdo ze silné trojice gólmanů.

Právě místo mezi třemi tyčemi mají Hurricanes poměrně dobře pojištěné. Petr Mrázek sice od začátku února kvůli zlomenému prstu stojí, nicméně jeho návrat je prý blízko. Jeho místo převzal Alex Nedeljkovic, tandem doplňuje stálice James Reimer.

„Mrázek je v plném tréninku. Žádné přesné datum návratu nemáme, ale blíží se to. Bude chytat v momentě, kdy nám řekne, že je stoprocentně připraven,“ dodal na konto českého gólmana.

Mít v týmu tři kvalitní gólmany možná ale není ve všech ohledech taková výhra, jako by se na první pohled mohlo zdát. Do hry totiž dost výrazně vstupuje platový strop.

„Pod stropem moc místa nemáme. Pokud se rozhodneme k nějaké výměně, dost možná bude na odchodu některý z gólmanů. Těžko říct, který to bude,“ řekl Waddell.

Carolina však myslí na samotný vrchol. Nemusí o tom mluvit nahlas, její výkony nahrazují jakákoliv velkohubá prohlášení. Mít tři skvělé gólmany by tak mohl být trumf.

„Když se podíváme na náš rozpis, který bychom rádi protáhli až do play off, je jasné, že by se tři takoví gólmani hodili,“ uznal Waddell. „Je to příjemný problém. Když to bude potřeba, nemáme problém si všechny tři nechat.“

Kdyby ale opravdu mělo dojít ke změně, Hurricanes by prý rádi přivedli obránce. Přesněji praváka.

„S naší obranou jsme spokojení. Ale máme tam některé leváky, kteří sice hrají dobře, ale kdyby hráli čistě na své straně, předváděli by ještě lepší výkony,“ přemýšlí nahlas. „Pravák by se nám hodil, to by byla fajn posila.“

Jednu velkou “posilu“ do příštích let by Carolina mohla získat z vlastních řad. Samozřejmě je řeč o Dougiem Hamiltonovi, kterému po sezoně končí smlouva. Novou stále nepodepsal.

„Dougie patří mezi hráče, kterého by handrkování o smlouvě během sezony rozhodilo,“ myslí si Waddell. „Rozhodli jsme se jednání odložit. Chceme se s ním domluvit, on chce zůstat. Rozhodnou peníze. O jeho výměně jinam ale nemůže být řeč,“ zakončil.

