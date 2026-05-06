Carolina nadále dominuje! Flyers jsou prohru od vyřazení

8. května 5:57

Jan Šlapáček

Hokejisté Flyers nezvládli důležité třetí utkání série s Hurricanes a aktuálně jsou jednu prohru od vyřazení...

Carolina se utkání ve Philadelphii nezalekla, podala další velmi dobrý výkon a dokráčela ke třetímu vítězství v sérii, což ji výrazně přiblížilo k postupu do finále Východní konference. Hurricanes se navíc v příštím duelu můžou stát prvním týmem, který úvodní dvě série play-off zvládl projít bez porážky.

Flyers se dlouho dokázali držet ve hře o vítězství, nakonec se ale projevila síla soupeře. Jediný gól Philadelphie vstřelil útočník Trevor Zegras.

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes
1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Stav série: 0:3

Branky a nahrávky
23. Zegras (Andrae, Martone) – 18. Staal (Svečnikov, Gostisbehere), 36. Chatfield (Staal, Martinook), 44. Svečnikov (Sebastian Aho, Gostisbehere), 48. Ehlers (Martinook, K. Miller).

Statistika
Střely na bránu: 19 – 30 | Přesilová hra: 0/5 – 2/9 | Trestné minuty: 38 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:54
Frederik Andersen (CAR) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:54

Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) - 1+1
2. Jordan Martinook (CAR) - 0+2
3. Porter Martone (PHI) - 0+1

