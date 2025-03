Carolina nechce opakovat Guentzela. Rantanen si bude zase balit kufry, predikují v zámoří

Co se stane s Mikkem Rantanenem? To je otázka, která visí ve vzduchu. Carolina Hurricanes ho přivedla teprve 24. ledna, ale už nyní se spekuluje o tom, zda ho nepošlou zase dál. Situace je podobná loňskému příchodu Jakea Guentzela, ovšem tentokrát to Canes vzali jiným směrem. Nešli do obchodu bez jistoty – měli indicie, že by Rantanen mohl o Carolinu stát, a během přestávky mu předložili lukrativní nabídku. Jenže Rantanen na ni zatím nekývl.

A jeho opatrnost dává smysl. Po letech v Coloradu nečekal, že bude vyměněn, a když se tak stalo, zanechalo to v něm silné emoce. Na nové působiště si sotva stačil zvyknout, když už po něm klub chce dlouhodobý závazek. Pro Rantanena je to dvoufázový proces – nejprve musí zvážit, zda si vůbec dokáže představit budoucnost v Raleigh. A teprve pak by se řešila smlouva. V době nabídky byl stále v první fázi, volný trh se přitom nezadržitelně blíží.

Není tedy divu, že se znovu rozjely spekulace o jeho budoucnosti. Pokud Carolina opravdu uvažuje o výměně, zájemci by se našli – podle Elliotta Friedmana ze Sportsnet patří mezi hlavní kandidáty Toronto, Dallas a Los Angeles. "Teoretický zájem ale budou mít úplně všechny týmy. Jeho plat 2,3 milionu dolarů je lákavý," napsal Friedman.

Zvlášť zajímavý by byl přesun do Dallasu, kde by mohla nastat pikantní situace – pokud se Stars v prvním kole střetnou s Coloradem, Rantanen by stál proti svému bývalému týmu.

Finský útočník se v Carolině zatím hledá – ve 12 zápasech stihl jen dva góly a čtyři asistence. Částečně za to může adaptace na jiný herní systém, ale svůj podíl má i pokles ice-timu o téměř tři minuty na zápas. A samozřejmě už nehraje po boku Nathana MacKinnona a Calea Makara, což je samo o sobě obrovská změna.

Carolina si ho ale nechce nechat jen na pár měsíců a nabídla mu smlouvu na maximální délku s hodnotou přesahující 100 milionů dolarů. Rantanen ji ale zatím nepodepsal. Neřekl „ne“, ale rozhodně neřekl ani „ano“.

A právě to dostává Hurricanes do složité situace. Pokud by měli pocit, že se nakonec rozhodne odejít, může být výměna stále reálná možnost. Pokud ale věří, že se v týmu usadí a v létě podepíše, risknou to a nechají si ho pro boj v play-off. Reálněji se ale jeví možnost odchodu.

