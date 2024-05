Carolina odvrátila první mečbol, v Denveru uspěl Dallas

Hokejisté Rangers mohli už ve čtvrtém utkání rozhodnout o svém postupu do konferenčního finále, jenže série se ještě protáhne, poněvadž Hurricanes vyhráli 4:3. Slaví také Dallas, který nad Coloradem uspěl 4:1.

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK RANGERS

4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

STAV SÉRIE: 1:3

Skjei poslal sérii do pátého zápasu

Přestože Filip Chytil nastoupil v minulém utkání, které Rangers vyhráli, pro čtvrtý zápas kvůli nemoci znovu usedl jen mezi diváky. Carolina se brzy dostala do dvoubrankového vedení, ale Cuylle následně snížil. V první třetině se prosadil ještě Aho, pak už ovšem dvakrát pálili hosté.

Když to vypadalo, že duel dojde do prodloužení, v 57. minutě rozhodla přesilovková branka obránce Bradyho Skjeie. Hurricanes tak dokázali odvrátit první mečbol soupeře a série se stěhuje zpět do Madison Square Garden.

Branky a nahrávky

2. Je. Kuzněcov, 7. Noesen (Teräväinen, DeAngelo), 16. S. Aho (Guentzel, Burns), 57. Skjei (Teräväinen, Svečnikov) – 9. Cuylle (Kakko, E. Gustafsson), 33. Goodrow (Schneider, Vesey), 43. Lafrenière (Zibanejad, Trouba).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 57:38



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:17



Tři hvězdy utkání

1. Brady Skjei (CAR) – 1+0

2. Sebastian Aho (CAR) – 1+0

3. Stefan Noesen (CAR) – 0+0

COLORADO AVALANCHE - DALLAS STARS

1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

STAV SÉRIE: 1:2

Seguin se Stankovenem řídili výhru Stars

Dallas urval na ledě Colorada hned první utkání. Hvězdy se díky Stankovenovi dostaly do vedení, ale v polovině řádné hrací doby srovnal Rantanen. Nakonec rozdílovou trefu zaznamenal Seguin, který se v závěru trefil ještě jednou do prázdné klece. Výhru Dallasu podtrhl další trefou také Stankoven.

Hokejisté Stars se mohli spolehnout i na vynikající výkon brankáře Oettingera, jenž kryl 28 ran domácího celku. Naopak v sestavě se znovu neobjevil český forvard Radek Faksa.

Branky a nahrávky

31. Rantanen (MacKinnon, Toews) – 19. Stankoven (Heiskanen), 36. Seguin (Dadonov, Steel), 59. Seguin (Duchene, Benn), 60. Stankoven (J. Robertson, Hintz).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:57

Jake Oettinger (DAL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Tyler Seguin (DAL) – 2+0

2. Jake Oettinger (DAL) – 28 zákroků

3. Logan Stankoven (DAL) – 2+0

Share on Google+