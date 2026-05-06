NHL.cz na Facebooku

NHL

Carolina ovládla další prodloužení a v sérii vede, Dobeš si připsal asistenci

26. května 6:28

Radim Sochor

Montreal v prvním zápase série tak trošku zaskočil favorizovanou Carolinu, když ji porazil 6:2. Poté ale prohrál druhý zápas 3:2 po prodloužení.

A to stejné se stalo i dnes. Obrovskou zásluhu na tom, že Carolina vyhrála až po prodloužení, měl Jakub Dobeš. Ten pochytal 35 střel soupeře, přičemž jeho protějšek na druhé straně, Frederik Andersen, si připsal pouze jedenáct zákroků. 

Carolina byla jednoznačně aktivnějším týmem, co se ofenzívy týče. Habs od třetí třetiny přes 24 minut nezapsali jedinou střelu na branku. Canes tak zaslouženě berou důležitý bod, který je posílá do vedení v sérii. 

Jakub Dobeš si připsal asistenci na vyrovnávací gól Habs:

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes
2:3pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Stav série: 1:2

Branky a nahrávky
16. Matheson (Děmidov, J. Evans), 25. L. Hutson (Caufield, Dobeš) – 9. Gostisbehere (Jankowski, Robinson), 17. Hall (K. Miller, Blake), 75. Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)

Statistiky
Střely na bránu: 13 – 38 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 74:06
Frederik Andersen (CAR) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 73:58

Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:35
Jakub Dobeš (MTL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 74:06

Tři hvězdy utkání
1. Sebastian Aho (CAR) 1+0
2. Michael Matheson (MTL) 1+0
3. Taylor Hall (CAR) 1+0

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Zázrak, nebo konec? Colorado odvrací blamáž, start hvězd je ve hvězdách

26. května 12:00

No tak, střílejte! Fanoušci Montrealu si rvou vlasy, neaktivita Habs bije do očí

26. května 10:00

1. lakrosový gól v play-off? Dobeš řekl NE! Ruského fantoma potrápil i chycením nohy

25. května 16:00

Šéf LA Kings promluvil. Má užší seznam trenérů, řešit chce i Cassidyho

25. května 14:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.