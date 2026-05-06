Carolina ovládla další prodloužení a v sérii vede, Dobeš si připsal asistenci

26. května 6:28Radim Sochor
Montreal v prvním zápase série tak trošku zaskočil favorizovanou Carolinu, když ji porazil 6:2. Poté ale prohrál druhý zápas 3:2 po prodloužení.
A to stejné se stalo i dnes. Obrovskou zásluhu na tom, že Carolina vyhrála až po prodloužení, měl Jakub Dobeš. Ten pochytal 35 střel soupeře, přičemž jeho protějšek na druhé straně, Frederik Andersen, si připsal pouze jedenáct zákroků.
Carolina byla jednoznačně aktivnějším týmem, co se ofenzívy týče. Habs od třetí třetiny přes 24 minut nezapsali jedinou střelu na branku. Canes tak zaslouženě berou důležitý bod, který je posílá do vedení v sérii.
Jakub Dobeš si připsal asistenci na vyrovnávací gól Habs:
If the penalty call wasn't bad enough, Lane Hutson (who drew the penalty) got the game-tying goal on the power play#SoundTheSiren #GoHabsGo #NHL #StanleyCup https://t.co/rJArKqKwNC pic.twitter.com/qGfSM2sKf4
— Queen of the Puck (@rbarkleyhockey) May 26, 2026
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes
2:3pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Stav série: 1:2
Branky a nahrávky
16. Matheson (Děmidov, J. Evans), 25. L. Hutson (Caufield, Dobeš) – 9. Gostisbehere (Jankowski, Robinson), 17. Hall (K. Miller, Blake), 75. Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)
Statistiky
Střely na bránu: 13 – 38 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 74:06
Frederik Andersen (CAR) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 73:58
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:35
Jakub Dobeš (MTL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 74:06
Tři hvězdy utkání
1. Sebastian Aho (CAR) 1+0
2. Michael Matheson (MTL) 1+0
3. Taylor Hall (CAR) 1+0