Carolina ovládla Stadium Series! Boston dal Islanders šest gólů

Program NHL nabídl fanouškům třináct zápasů. Jeden z nich se odehrál pod otevřeným nebem a hlavní hvězdou se v něm stal Martin Nečas, který se výrazně podílel na výhře Caroliny nad Washingtonem. Skvělý výkon v noci opět podali i hokejisté Bostonu.

ST. LOUIS BLUES - COLORADO AVALANCHE

1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Oslabené St. Louis padlo

St. Louis je téměř bez šance na postup do vyřazovacích bojů a v klubu probíhá výprodej hvězd, což se bude projevovat i na ledě. Colorado bylo v tomto zápase lepším týmem, svého soupeře přehrálo a dokráčelo k pohodlnému vítězství 4:1.

Branky a nahrávky

36. Blais (Kyrou, L. Brown) – 17. Rantanen (MacKinnon, Compher), 28. Byram (Rantanen, Girard), 43. Ničuškin (Lehkonen, MacKinnon), 50. Byram (Girard, Compher).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) - 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 59:34

Justus Annunen (COL) - 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:38



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Bowen Byram (COL) - 2+0

2. Mikko Rantanen (COL) - 1+1

3. Nathan MacKinnon (COL) - 0+2

NASHVILLE PREDATORS - FLORIDA PANTHERS

7:3 (3:2, 2:0, 2:1)

Nashville úřadoval sedmi góly

Mezi dvěma celky bojujících o play-off se zrodil vysoký výsledek. Predators svého soupeře školili z produktivity a nasázeli mu hned sedm branek. Florida bude muset tento duel velmi rychle hodit za hlavu a pokračovat v tvrdé práci.

Branky a nahrávky

3. Novak, 13. Duchene (McDonagh, Granlund), 16. R. Johansen (Josi), 28. Sissons (Josi, McDonagh), 37. Josi (McDonagh, R. Johansen), 49. Novak (Tomasino), 55. Trenin – 8. Cousins, 13. M. Tkachuk (Montour), 50. Reinhart (Barkov, Montour).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (NSH) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 27:40

Spencer Knight (FLA) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 30:43



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 6:59



Tři hvězdy utkání

1. Roman Josi (NSH) - 1+2

2. Ryan McDonagh (NSH) - 0+3

3. Thomas Novak (NSH) - 2+0

BOSTON BRUINS - NEW YORK ISLANDERS

6:2 (3:0, 3:1, 0:1)

Boston kraloval zápasu

Hokejisté Bostonu podali další skvělý výkon a připsali si dva body do tabulky. Bruins během dvou třetin dali šest gólů a zcela tento zápas ovládli.

Branky a nahrávky

3. DeBrusk (Marchand, Pastrňák), 10. N. Foligno (Forbort, Greer), 18. Frederic (McAvoy, N. Foligno), 29. Bergeron (DeBrusk, McAvoy), 32. Frederic, 39. Zacha (Coyle) – 27. Palmieri (Lee, Dobson), 54. M. Martin (Pulock, Andreoff).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Semjon Varlamov (NYI) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Krejčí (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:54

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:34

Pavel Zacha (BOS) – 1+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:36



Tři hvězdy utkání

1. Trent Frederic (BOS) - 2+0

2. Nick Foligno (BOS) - 1+1

3. Jake DeBrusk (BOS) - 1+1

PITTSBURGH PENGUINS - NEW JERSEY DEVILS

2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Hischier první hvězdou utkání

Útočník Nico Hischier podal na ledě Penguins parádní výkon a pod vítězství Devils se podepsal čtyřmi kanadskými body. Domácím tento zápas příliš nevyšel a podruhé v řadě skončili bez bodového zisku.

Branky a nahrávky

4. Malkin (Rakell, Letang), 55. Malkin (Petry) – 5. Mercer (Hischier, Tatar), 24. Hamilton (Hischier, J. Hughes), 29. Hischier (Šarangovič), 49. Bratt (Hischier, Šarangovič), 58. Hischier (Mercer).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 43 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (PIT) - 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:21

Vítek Vaněček (NJD) - 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) - 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

Ondřej Palát (NJD) - 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:50

Tomáš Tatar (NJD) - 0+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) - 2+2

2. Jevgenij Malkin (PIT) - 2+0

3. Dawson Mercer (NJD) - 1+1

DALLAS STARS - COLUMBUS BLUE JACKETS

1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Columbus překvapil v Dallasu

Podobný výsledek by tipoval málokdo. Columbus odehrál na ledě Dallasu velmi dobré utkání a nakonec ho dotáhl do vítězného konce. Hokejisté Stars nebyli ve své kůži a draze za to zaplatili.

Branky a nahrávky

27. Dellandrea – 18. L. Foudy (Bemström, Roslovic), 46. A. Boqvist (Kuraly, Olivier), 56. Olivier (E. Robinson), 59. E. Robinson (Olivier).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:25

Scott Wedgewood (DAL) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:25



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:15



Tři hvězdy utkání

1. Joonas Korpisalo (CBJ) - 28 zákroků

2. Adam Boqvist (CBJ) - 1+0

3. Ty Dellandrea (DAL) - 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - MONTREAL CANADIENS

5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Toronto v derby zdolalo Montreal

Hokejisté Toronta zvládli prestižní zápas s Montrealem a s přehledem vyhráli 5:1. První duel v novém působišti odehrál Ryan O'Reilly a připsal si v něm jednu asistenci.

Branky a nahrávky

26. Bunting (Matthews, Sandin), 34. Engvall, 39. Bunting (Järnkrok, O'Reilly), 44. Nylander (Matthews, Giordano), 55. Kämpf (Engvall, Sandin) – 21. Jos. Anderson (Matheson, Harris).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Joseph Woll (TOR) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 59:35

Jake Allen (MTL) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 1+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:07



Tři hvězdy utkání

1. Michael Bunting (TOR) - 2+0

2. Rasmus Sandin (TOR) - 0+2

3. Pierre Engvall (TOR) - 1+1

CAROLINA HURRICANES - WASHINGTON CAPITALS

4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Nečas pod širým nebem zářil

V rámci Stadium Series se odehrál další zápas pod otevřeným nebem a fanoušci Hurricanes si přišli na své. Utkání sledovalo přímo na stadionu 56 961 diváků a celé klání mělo výbornou atmosféru. Přispěl k tomu i výkon Caroliny, která vyhrála 4:1 a byla jednoznačně lepším týmem. První hvězdou byl vyhlášen český útočník Martin Nečas.

Branky a nahrávky

3. Kotkaniemi (Teräväinen, Nečas), 26. Stastny (Chatfield, Martinook), 29. Nečas (Burns, Kotkaniemi), 32. Teräväinen (Nečas, Andersen) – 51. Wilson (Milano).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) - 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96%, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) - 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) - 1+2, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:03

Martin Fehérváry (WSH) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:24



Tři hvězdy utkání

1. Martin Nečas (CAR) - 1+2

2. Teuvo Teräväinen (CAR) - 1+1

3. Frederik Andersen (CAR) - 24 zákroků

VANCOUVER CANUCKS - PHILADELPHIA FLYERS

6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Canucks přejeli Flyers

Vancouver byl v zápase svým soupeřem jednoznačně přestřílen, i tak našli Canucks cestu k vítězství. Pomohl k tomu hlavně Elias Pettersson, který dal dva góly a na další tři přihrál.

Branky a nahrávky

15. Beauvillier (L. Schenn, E. Pettersson), 22. Kuzmenko (L. Schenn, E. Pettersson), 34. Beauvillier (E. Pettersson, Q. Hughes), 51. Di Giuseppe (Boeser), 59. E. Pettersson (J. Miller, L. Schenn), 60. E. Pettersson (J. Miller, Bear) – 16. Braun (P. Brown, Farabee), 38. Frost (Konecny, Ristolainen).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 37 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Arturs Šilovs (VAN) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00

Carter Hart (PHI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 57:47



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) - 2+3

2. Anthony Beauvillier (VAN) - 2+0

3. Luke Schenn (VAN) - 0+3

CALGARY FLAMES - NEW YORK RANGERS

3:2pp. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Calgary získalo důležité body

Flames měli raketový nástup do utkání a během první minuty se dostali do dvoubrankového vedení. Rangers se postupem času vrátili do zápasu a nakonec dostali zápas do prodloužení. V něm měl ale poslední slovo Mikael Backlund a vystřelil Calgary druhý bod.

Branky a nahrávky

1. Mangiapane (Backlund), 1. Kadri (Huberdeau, Pelletier), 62. Backlund (Huberdeau, R. Andersson) – 37. Tarasenko (Trocheck, Panarin), 53. Lafreniere (Trocheck, Chytil).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 14 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (NYR) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 61:28

Jacob Markström (CGY) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 61:26



Česká a slovenská stopa

Jaroslav Halák (NYR) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 61:28

Filip Chytil (NYR) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:21

Adam Růžička (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:27



Tři hvězdy utkání

1. Andrew Mangipane (CGY) - 1+0

2. Jacob Markström (CGY) - 18 zákroků

3. Vincent Trocheck (NYR) - 0+2

LOS ANGELES KINGS - ARIZONA COYOTES

6:5sn. (5:1, 0:1, 0:3 - 0:0)

Přestřelka pro Los Angeles

Kings dali během první třetiny pět gólů a vypracovali si solidní náskok, který však Arizona dokázala smazat a dostala zápas až do samostatných nájezdů. V nich ten rozhodující proměnil Gabriel Vilardi a zabránil obratu Coyotes.

Branky a nahrávky

8. Fiala, 10. Kopitar (Byfield, Roy), 12. Lizotte (Iafallo, Fiala), 15. M. Roy (Kopitar, Durzi), 16. Fiala (Lizotte), rozh. náj. Vilardi – 10. J. Brown (Söderström, Boyd), 36. Keller (Maccelli, Välimäki), 41. Keller (Hayton), 48. Boyd (Maccelli, Moser), 48. Fischer (J. Brown, O'Brien).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 64:32

Karel Vejmelka (ARI) – 9 zákroků, 5 OG, úspěšnost 64,3 %, odchytal 15:48

Connor Ingram (ARI) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 48:45



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 9 zákroků, 5 OG, úspěšnost 64,3 %, odchytal 15:48



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (LAK) - 2+1

2. Clayton Keller (ARI) - 2+0

3. Matt Roy (LAK) - 1+1

SAN JOSE SHARKS - BUFFALO SABRES

2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Sabres si poradili v San Jose

Dlouho vyrovnané utkání se lámalo až ve třetí části, kterou lépe zvládli hokejisté Buffala a dokráčeli si pro důležité dva body v boji o play-off. Vítězný gól si připsal na své konto Jeff Skinner.

Branky a nahrávky

17. J. Svečnikov (MacDonald, Lorentz), 32. Barabanov (Couture, E. Karlsson) – 4. Cozens, 27. Power (Tuch, J. Skinner), 50. J. Skinner (Ta. Thompson), 59. Tuch (Dahlin).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (SJS) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 57:44

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:28



Tři hvězdy utkání

1. Jeff Skinner (BUF) – 1+1

2. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 33 zákroků

3. Steven Lorentz (SJS) – 0+1

SEATTLE KRAKEN - DETROIT RED WINGS

4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Seattle zastavil rozjetý Detroit

Po pěti výhrách v řadě Detroit poznal příchuť porážky. Seattle podal velmi dobrý výkon založený na téměř bezchybné obraně a dokráčel k vítězství 4:2. Hvězdou zápasu byl vyhlášen dvougólový Jordan Eberle.

Branky a nahrávky

17. Eberle (Soucy), 23. Eberle (Beniers, McCann), 40. Oleksiak (Beniers, Eberle), 45. Tolvanen (Sprong, Borgen) – 20. P. Suter (Walman, Zadina), 58. Larkin (Bertuzzi).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00

Ville Husso (DET) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 57:28



Česká a slovenská stopa

Filip Zadina (DET) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:20

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:39

Filip Hronek (DET) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:03



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Eberle (SEA) – 2+1

2. Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků

3. Matty Beniers (SEA) – 0+2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - TAMPA BAY LIGHTNING

5:4 (4:2, 0:1, 1:1)

Golden Knights jedou na vítězné vlně

Vegas má za sebou další úspěšné vystoupení a sérii výher natáhlo na číslovku pět. Golden Knights ukázali svoji sílu především v úvodní třetině, ve které dali pět gólů. Tampa až do závěru bojovala o vyrovnání, to se jí ale nepodařilo.

Branky a nahrávky

7. Howden (Kolesar, Pietrangelo), 9. Marchessault (Cotter, Theodore), 15. Theodore (R. Smith, W. Karlsson), 18. Marchessault (Theodore, R. Smith), 59. N. Roy – 7. Naměstnikov (Perry, Sergačjov), 7. Stamkos (Hedman, Kučerov), 25. Perry (Hedman), 60. Bellemare (Sergačjov, Naměstnikov).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VEG) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 59:38



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGK) - 2+0

2. Shea Theodore (VGK) - 1+2

3. Brayden McNabb (VGK) - 0+0

