Carolina po Nečasovi stále nemá hotovo. Otazníky visí nad dvěma útočníky

Carolina má pořádně perné léto. Musela se vypořádat s odchody několika hráčů, navíc až poměrně pozdě podepsala trenéra Roda Brind’Amoura. O sáze Martina Nečase se mluvilo v podstatě od května, ale i tohle vedení zvládlo. Pracuje však dál.

Fanoušci sice mají tendenci panikařit při vyjednávání o smlouvách s chráněnými volnými hráči, ale portál The Athletic tvrdí, že se není čeho bát. Hurricanes chtějí Setha Jarvise udržet na dlouhou dobu a 22letá vycházející hvězda chce být v týmu, který ji draftoval.

Velkou otázkou je, jak bude vypadat jeho případná smlouva. Jarvis možná bude chtít vsadit sám na sebe a podepíše překlenovací smlouvu, která bude Hurricanes nyní stát méně, ale v budoucnu povede k většímu výdělku. Carolina by ráda Jarvise dlouhodobě podepsala, ale pravděpodobně chce, aby byla smlouva menší než ta Andreje Svečnikova ve výši 7,75 milionu dolarů.

„Ať tak či onak, Jarvis bude u Hurricanes i v této sezoně a po ní, jen je třeba počkat, jak se k tomu dopracují,“ píše novinář Cory Lavalette.

Druhým pánem na holení je Jesper Fast. Ten měl na konci minulé sezony problémy s krkem a jeho stav pro další ročník zatím není znám.

Carolina si radši pořídila pojistku, když podepsala roční smlouvu na 2,8 milionu dolarů s Jackem Roslovicem.

Po Fastově možné absenci však zůstane mezi útočníky volné místo, které by mohl obsadit nováček.

Bradly Nadeau a Jackson Blake hráli v posledním zápase základní části a spolu s Felixem Ungerem Sorumem by mohli v kempu bojovat o místo na soupisce. Ten bude letos hrát v Severní Americe, ale je pravděpodobné, že začne na farmě, aby se mohl adaptovat na hru a také zesílit.

Blake je z této trojice nejstarší, právě mu bylo 21 let, a mohl by být nejlépe připraven na povýšení. Devatenáctiletý Nadeau je však pravděpodobně hlavním favoritem, pokud Carolina o některém z těchto hráčů uvažuje pro roli v první šestce. Jeho střela na úrovni NHL by mu umožnila být hrozbou při adaptaci na profesionální hokej.

Fastův status bude hrát roli v tom, jaké příležitosti se naskytnou nejlepším nadějím Hurricanes, ale kdokoli (nebo dokonce všichni tři) by mohli v této sezóně dostat příležitost v Raleighu.

Share on Google+