Carolina poprvé vyzve Seattle, zvedající se Arizonu prověří McDavid a spol.

Pořádná nálož toho nejlepšího hokeje. Do akce jde hned osmadvacet celků National Hockey League, na programu je tedy hned čtrnáct zápasů a opravdu je z čeho vybírat. Co nás v noci ze středy na čtvrtek čeká?

Bostonští Medvědi podruhé v sezoně zavítají na led Buffala. První letošní střetnutí těchto dvou soupeřů vyznělo lépe pro Bruins, kteří Šavlím uštědřili porážku 4:1. Tehdy byl v brance hostí bývalý hráč Sabres Linus Ullmark a je velká šance, že se švédský gólman svému předchozímu týmu postaví znovu.

Philadelphii čeká druhý duel na Floridě ve dvou dnech. Po prohře 0:4 s Tampou Bay se svěřenci Alaina Vigneaulta chystají na Panthers, kterým aktuálně patří druhé místo v ligové tabulce. Flyers se navíc nenachází ve zcela optimální formě, když nevyhráli poslední tři svá utkání. Naopak Cats usilují o čtvrté vítězství v řadě.

Známé prostředí navštíví Pierre-Luc Dubois. Útočník, kterého v roce 2016 draftoval Columbus, se na ledě Blue Jackets představí v dresu Jets. Nutno podotknout, že letos zatím zažívá velice povedený ročník, v osmnácti zápasech za Winnipeg nastřílel deset branek a na dalších šest přihrál, týmové produktivitě mu patří druhé místo za Kylem Connorem.

Na programu je také pikantní bitva mezi celky z New Yorku. Islanders přivítají na domácím ledě a byť by to asi málokdo před začátkem sezony řekl, v roli favorita půjdou do této bitvy Jezdci. Ti jsou totiž v tabulce Metropolitní divize na třetím místě, zatímco Ostrované s pouhými dvanácti body a šesti porážkami v řadě obývají spodek tabulky.

Od 04:00 středoevropského času se poprvé v historii utkají Kraken s Hurricanes. Nováček soutěže dosud příliš nepřesvědčil a nyní jej čeká náročná zkouška v podobě aktuálního lídra soutěže. Mimořádný nádech bude mít toto klání pro Morgana Geekieho, který do Seattlu putoval v rámci rozšiřovacího draftu právě z Caroliny.

Ve stejný čas půjde do akce také Arizona, která se v posledních zápasech zvedá. Coyotes bodovali čtyřikrát v řadě, když porazili St. Louis, Detroit, Los Angeles a po nájezdech padli s Columbusem. Proti tentokráte Edmonton i s hladovým Connorem McDavidem, jenž si bude chtít zlepšit chuť poté, co v osmnáctém utkání sezony poprvé nebodoval.

Kompletní program

01:00 Buffalo Sabres – Boston Bruins

01:00 Florida Panthers – Philadelphia Flyers

01:00 New Jersey Devils – Minnesota Wild

01:00 Pittsburgh Penguins – Vancouver Canucks

01:00 Washington Capitals – Montreal Canadiens

01:00 Columbus Blues Jackets – Winnipeg Jets

01:30 Detroit Red Wings – St. Louis Blues

01:30 New York Islanders – New York Rangers

02:00 Nashville Predators – Vegas Golden Knights

03:00 Colorado Avalanche – Anaheim Ducks

04:00 Los Angeles Kings – Toronto Maple Leafs

04:00 Seattle Kraken – Carolina Hurricanes

04:00 Arizona Coyotes – Edmonton Oilers

04:30 San Jose Sharks – Ottawa Senators

