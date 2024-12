Situace Caroliny v brankovišti není vůbec dobrá. Zraněný Frederik Andersen, výkonnostně dost nestabilní Pjotr Kočetkov a na aktuální pozici dvojky absence kvality. Nelze se tedy divit, že se Hurricanes poohlíží po posílení právě svého brankářského stavu. Hlavním kandidátem se pak podle zámořských zmínek měl stát John Gibson z Anaheimu.

Carolině v posledních týdnech trochu došla šťáva. Poté, co prožila výborný říjen a první polovinu listopadu, tak z posledních deseti zápasů hned šestkrát prohrála a navíc inkasovala 41 branek. To je v podstatě stejný počet gólů, které inkasovala v předchozích 18 utkáních.

Velkým problémem pro Carolinu je opětovné zranění Frederika Andersena, který stihl naskočit v této sezoně jen do čtyř zápasů, v nichž měl celkově výtečná čísla. Po operaci kolene by se však měl vrátit až někdy v únoru.

Do té doby se chtěli Hurricanes spoléhat hlavně na Pjotra Kočetkova, jenž měl výbornou minulou sezonu. Na tyto výkony ale v probíhajícím ročníku i kvůli vlastním zdravotním obtížím zatím nenavázal. Průměr inkasovaných branek sice drží solidní, jen na 2,64 (k tomu mu dopomohly dobré výkony z října a listopadu), ale úspěšnost zákroků má pod 90 %. A to je pro tým, který chce patřit k aspirantům na Stanley Cup, zkrátka málo.

A jelikož ve vlastních rezervách nemá Carolina přílišnou kvalitu, při vší úctě k dovednostem Spencera Martina, Yaniva Peretse i Dustina Tokarskiho, nezbývá generálnímu manažerovi Ericovi Tulskymu nic jiného, než se poohlédnout po posile.

Podle informací nejrůznějších insiderů měl velký zájem o příchod Mackenzieho Blackwooda ze San Jose, tato idea však ztroskotala ve chvíli, kdy došlo k výměně mezi Sharks a Avalanche. A tak se musel poohlédnout jinde. A opět se do popředí zájmu dostává John Gibson z Anaheimu, který je terčem nejrůznějších spekulací dlouhodobě.

Gibson zmeškal začátek sezony, už se ale stihl opět pořádně rozchytat a v devíti zápasech má úspěšnost zákroků přes 90 %. To je s ohledem na to, že Anaheim patří k nejslabším celkům ligy, velmi slušné. Obzvlášť s přihlédnutím k faktu, že v dresu Anaheimu měl v posledních letech hodně podprůměrná čísla. To ale bylo způsobeno i přestavbou.

Jednatřicetiletý brankář, který strávil celou kariéru právě v dresu Ducks, prožil nejlepší léta mezi roky 2015-19, kdy byla přestavba týmu pouhou vzdálenou budoucností. Tehdy držel průměr inkasovaných branek pod 2,5 a úspěšnost přes 92 %. V NHL pak panuje víra, že za kvalitní obranou v silnějším týmu by Gibson dokázal na tato čísla navázat. A přesně to by Carolina potřebovala.

Pro obě organizace případný obchod dává poměrně velký smysl. Čtyřiadvacetiletý Lukáš Dostál má jednoznačně schopnosti na to, aby se stal jasnou a neochvějnou jedničkou Anaheimu, a tak by Ducks poměrně drahou dvojku v podobě Gibsona s ročním platem 6,4 milionu dolarů zrovna nepotřebovali. Carolině by se pak hodil zkušený brankář, který by stabilizoval nepříliš stabilní brankoviště Hurikánů.

Otázkou ovšem je, jakou protihodnotu by si Anaheim za Gibsona přál, a také jak by Carolina vyřešila případné obtíže s platovým stropem. V tuto chvíli si totiž plat Gibsona, který má smlouvu až do léta 2027, nemůže dovolit.

Anaheim by si musel ponechat část Gibsonova platu a opačným směrem by musel zamířit hráč (či hráči) s celkovým platem kolem tří milionů dolarů, kteří jsou u hlavního týmu. Jelikož ale Carolina potřebuje svou situaci v brankovišti vyřešit, rozhodně se dá očekávat snaha o výměnu. Ať už s Anaheimem či s kýmkoliv jiným.

