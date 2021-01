Carolina se vrací do zápasového rytmu soubojem s Tampou, v akci bude dalších 24 týmů

Noci ze čtvrtka na pátek obvykle bývají počtem zápasů velmi bohaté, nejinak tomu bude i teď. Kromě Nashvillu, Chicaga a Winnipegu se představí všechny ostatní týmy soutěže. Carolina bude hrát poprvé po deseti dnech a po tak dlouhé době ji hned čeká těžký oříšek v podobě Tampy Bay. Boston se znovu utká s Pittsburghem, Washington zase s Islanders a Rytíře z Vegas čeká St. Louis. Dojde i na souboj dvou zatím nejproduktivnějších hráčů NHL.

01:00 Boston Bruins – Pittsburgh Penguins

Boston se s Pittsburghem střetl už před dvěma dny. Z TD Garden si Tučňáci odvezli bod za prohru v prodloužení, na rozdílovou trefu si připsal asistenci i český centr David Krejčí. Bruins se také v tomto klání budou muset obejít bez Ondřeje Kašeho a Davida Pastrňáka, nejlepší střelec loňské základní části NHL by však do zápasového zatížení mohl naskočit už o víkendu. Bodově jsou na tom oba soupeři shodně. Boston i Pittsburgh jsou na devíti bodech, avšak Boston má k dispozici zápas k dobru. Vyrovnaná bitva se čeká i nyní, jak dopadne druhé měření sil těchto celků v sezoně?

01:00 Buffalo Sabres – New York Rangers

Souboj Buffala s Rangers nabídl i středeční program soutěže. Do utkání šly oba týmy z dolních pozic v divizi, ale na ledě se lépe vedlo domácím, kteří díky rozhodujícímu gólu Jacka Eichela zvítězili 3:2. Sabres tak poskočili na sedm bodů ze sedmi odehraných zápasů a na poslední Rangers mají náskok už čtyř bodů. Právě Jezdcům se totiž vůbec nedaří, bodově jsou zatím společně s Ottawou nejhoršími celky v lize. Newyorčané zvítězili jen jednou, a to v městském derby s Islanders. Dokáží se vzchopit a uhrají dva body i bez zraněného útočníka Filipa Chytila?

01:00 New Jersey Devils – Philadelphia Flyers

Philadelphia je společně s Washingtonem nejlépe střílejícím týmem ve Východní divizi, když vsítila 25 branek. Stejný počet gólů ale i dostala. Jinými slovy to znamená, že v zápasech Letců se fanoušci mohou těšit na velký přísun branek. Dnes se jim podruhé v sezoně postaví do cesty New Jersey. Stejní soupeři se utkali už předevčírem a lépe se dařilo Philadelphii, která zvítězila 5:3. Díky vítězství poskočila na devět bodů, Ďáblové ji ale budou moct dohnat v případě výhry v základní hrací době.

01:00 Washington Capitals – New York Islanders

Zápasy Islanders letos moc branek nenabízejí. Ostrované mají po šesti zápasech skóre 11:11. Uhráli zatím 6 bodů a hodinu po půlnoci se podruhé v krátkém sledu představí na ledě Washingtonu. Capitals jsou momentálně spolu s Vegas druhým nejlepším celkem celé soutěže. V základní hrací době tým z hlavního města Spojených států neprohrál ani jednou. Nesmíme však opomenout, že Washingtonu bude i nadále scházet ruská čtveřice Ovečkin, Orlov, Samsonov, Kuzněcov a na marodce zůstává i dlouhodobě zraněný Michal Kempný.

01:00 Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning

Carolina musela do karantény, a proto se přesně deset dnů neobjevila v zápasovém zatížení. Nyní se ale počtvrté v sezoně chystá vjet na led. Do cesty se jí postaví obhájce Stanley Cupu z Tampy. Za Hurricanes by neměli nastoupit Teuvo Teräväinen a Jaccob Slavin. Tampě zase bude chybět dlouhodobě zraněný Nikita Kučerov. Ani jeden ze soupeřů toho však ani zdaleka neodehrál tolik, co jiné celky. Blesky ve čtyřech duelech nasbíraly 6 bodů, Carolina uhrála ve třech kláních body 4.

01:00 Columbus Blue Jackets – Florida Panthers

Columbus se s Floridou utkal už ve středu a utkání skončilo vítězstvím Panthers 4:3 po nájezdech. Hrdinou zápasu se stal švédský útočník Patric Hörnqvist, který pár sekund před koncem třetí periody vyrovnal a posléze i rozhodl nájezdy. Stále tak platí, že Florida je po třech zápasech stoprocentní. Blue Jackets získali 7 bodů v sedmi zápasech. Navíc už pět zápasů nepoznali hořkost porážky v řádné hrací době. Prodloužení či nájezdy ale letos moc nezvládají, už třikrát si totiž připsali pouze bod.

01:00 Montreal Canadiens – Calgary Flames

Montreal začal nový ročník NHL až překvapivě dobře. V šesti zápasech uhrál 10 bodů, ani jednou neprohrál v řádné hrací době a s devětadvaceti vstřelenými góly je druhým nejlépe střílejícím týmem v lize. Canadiens poprvé v sezoně změří síly s Calgary. Plameny zatím hrály jen pětkrát a celkově vytěžily 5 bodů. Motivací Flames bude napravit dva domácí duely proti Torontu, ve kterých svěřenci kouče Warda bodovat nedokázali. Dnes však bude mírným favoritem domácí Montreal.

02:00 Minnesota Wild – Los Angeles Kings

Minnesota s Los Angeles změří síly už počtvrté v sezoně. Úvodní dva vzájemné zápasy dopadly lépe pro Divočáky, kteří zvítězili dvakrát 4:3 po prodloužení. V Minnesotě se ale karta obrátila a tentokrát si dva body připsali Králové. Domácí měli střeleckou převahu, ale na skvěle chytajícího Cala Petersena vyzráli pouze jednou, v duelu proto prohráli 1:2. Oba týmy po sedmi zápasech shodně posbíraly osm bodů, kdo odskočí do trháku nyní?

02:30 Dallas Stars – Detroit Red Wings

Hvězdy z Dallasu skočily do sezony později. Po úvodních třech zápasech jsou, stejně jako Florida, stoprocentní. Vítězové Západní konference minulého ročníku NHL na úvod zdolali dvakrát Nashville a naposledy právě Detroit. Red Wings ale získali alespoň bod za prohru 1:2 po prodloužení. První měření sil bylo dlouho nerozhodné, neboť od 26. minuty až do konce třetí třetiny branka nepadla. Rozhodující trefu si nakonec v prodloužení připsal Jason Dickinson. Detroit odehrál už sedm zápasů, ve kterých uhrál 5 bodů. Trápí jej hlavně produktivita, protože v kolonce nastřílených gólů svítí u Detroitu číslo 13, což činí průměr pod dvě vstřelené branky na zápas.

03:00 Vegas Golden Knights – St. Louis Blues: ODLOŽENO

03:00 Colorado Avalanche – San Jose Sharks

Colorado patři mezi užší skupinu favoritů na co nejlepší umístění, ale v úvodních sedmi zápasech už třikrát prohrálo. Celkově zatím dosáhlo na metu osmi získaných bodů. Úvodní vzájemný boj se Žraloky týmu trenéra Bednara nadmíru vyšel. Colorado zvítězilo bez větších potíží 7:3. San Jose sice brzy šlo do vedení, ale na následnou kanonádu svého soka už reagovat nedokázalo. Sharks jsou se šesti body předposlední v divizi, ovšem ztráta na jejich konkurenty není nikterak veliká.

03:00 Arizona Coyotes – Anaheim Ducks

Arizoně se start do letošního ročníku moc nepovedl. Coyotes jsou v tabulce Západní divize poslední, když ze sedmi zápasů vytěžili jen pět bodů. Od jejich druhého utkání proti San Jose navíc nemohou počítat se službami klíčového obránce Olivera Ekman-Larssona, jenž laboruje se zraněním v dolní části těla. Domácím nebude k dispozici ani brankář Antti Raanta. Avšak ani hosté kompletní nejsou, chybět jim budou Manson, Milano a Kesler. Kačeři jsou na tom v tabulce lépe, ze sedmi zápasů mají osm bodů a jsou v přímém kontaktu s druhým St. Louis. První vzájemný zápas vyzněl lépe pro Anaheim, který v Arizoně zvítězil díky brance Dantona Heinena 1:0.

04:00 Vancouver Canucks – Ottawa Senators

Už potřetí v tomto týdnu se Ottawa představí na ledě Vancouveru a zatím na soupeření s celkem Canucks nemá nejlepší vzpomínky. První vzájemný duel prohrála vysoko 1:7, ten druhý zase poměrem 1:5. Senátoři už nutně potřebují zabrat, neboť z prvních sedmi utkání získali jen tři body a prohráli už šestkrát v řadě. Naopak Vancouver jde po nepříliš dobrém začátku nahoru, na svém kontě má 8 bodů z devíti klání.

04:00 Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs

Zápas mezi Edmontonem a Torontem nabídne souboj dvou nejproduktivnějších hráčů soutěže. Na dvanácti kanadských bodech je domácí Connor McDavid i hostující Mitchell Marner. Pro Oilers to bude těžké utkání, protože Toronto je zatím nejlepším týmem v lize. V osmi zápasech Javorové listy uhrály 12 bodů, což znamená, že oproti svému dnešnímu soupeři mají o šest bodů více. Edmonton už ví, jaké je to nastoupit proti Torontu v této sezoně. Jednou jej porazil 3:1, podruhé s ním prohrál 2:4.

